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Haberler Galeri En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...

En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...

En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankalar maaş müşterileri olmaları halinde emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için 3 yıllık taahhüt anlaşması imzalamak gerekiyor. Temmuz ayına emekli maaşlarında yaşanan artış sonrasına promosyon ödeme miktarları da yükseltildi. Hal böyle olunca, "En yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor? Promosyon miktarları ne kadar oldu?" sorularına yanıt aranıyor.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:56
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En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...

En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Emekliler Temmuz ayında aldıkları maaş ile birlikte promosyon ödemeleriyle kazançlı bir dönem geçirecek. Yaşanan maaş artışı sonrasında promosyon ödemeleri de güncellendi. Promosyon ödemesinden yararlanacak emekliler bankaların güncel ödeme miktarlarını merak ediyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...

EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN HANGİ ŞARTLAR VAR?

Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek.

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor.

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En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...

HANGİ BANKA NE KADAR KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

AKBANK

Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650,

1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800,

2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon,

En az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira,

Kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.

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En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.

1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

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En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...

GARANTİ BBVA

Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.