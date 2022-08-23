23 Ağustos 2022, Salı
En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...
En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankalar maaş müşterileri olmaları halinde emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için 3 yıllık taahhüt anlaşması imzalamak gerekiyor. Temmuz ayına emekli maaşlarında yaşanan artış sonrasına promosyon ödeme miktarları da yükseltildi. Hal böyle olunca, "En yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor? Promosyon miktarları ne kadar oldu?" sorularına yanıt aranıyor.
Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:56
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