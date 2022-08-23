En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Emekliler Temmuz ayında aldıkları maaş ile birlikte promosyon ödemeleriyle kazançlı bir dönem geçirecek. Yaşanan maaş artışı sonrasında promosyon ödemeleri de güncellendi. Promosyon ödemesinden yararlanacak emekliler bankaların güncel ödeme miktarlarını merak ediyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...