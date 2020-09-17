En ucuz konut projeleri | En ucuz konut hangi ilde?

En ucuz konut projeleri | En ucuz konut hangi ilde? Ev sahibi olmak için her yıl binlerce vatandaş, konut sektörü ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Uygun konut kredisi ile geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında rekor sayıda konut satışı gerçekleşmişti. En çok konut satışının yapıldığı ilk 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İşte il il Türkiye'de en ucuz ve en pahalı konutların olduğu liste...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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