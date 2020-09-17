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En ucuz konut projeleri | En ucuz konut hangi ilde?

En ucuz konut projeleri | En ucuz konut hangi ilde? Ev sahibi olmak için her yıl binlerce vatandaş, konut sektörü ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Uygun konut kredisi ile geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında rekor sayıda konut satışı gerçekleşmişti. En çok konut satışının yapıldığı ilk 3 il İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İşte il il Türkiye'de en ucuz ve en pahalı konutların olduğu liste...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 09:49
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En ucuz konut projeleri | En ucuz konut hangi ilde?

Hürriyet'in haberine göre; İşte merakla beklenen o liste

HAKKARİ

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 118.340

ŞIRNAK

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 166.056

ARDAHAN

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 167.880

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz konut projeleri | En ucuz konut hangi ilde?

Kırıkkale

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 186.165

Ağrı

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 199.801

Bilecik

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 200.625

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En ucuz konut projeleri | En ucuz konut hangi ilde?

Kars

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 201.132

Niğde

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 205.120

Düzce

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 205.942

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En ucuz konut projeleri | En ucuz konut hangi ilde?

Erzurum

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 208.320

Karabük

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 210.328

Muş

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 211.560

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En ucuz konut projeleri | En ucuz konut hangi ilde?

Kütahya

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 214.512

Çankırı

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 215.410

Mardin

Ortalama Konut Satış Fiyatı (TL): 215.600