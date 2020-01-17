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En düşük MTV 101 TL! Hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri

23 milyon otomobil 2020 yılının ilk MTV ücretini ödemeye başladı. Ödemeler 31 Ocak 2020'ye kadar sürecek. Gecikenlerin MTV ücreti artacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne bu yıl yüzde 22,58 oranında zam yapılması planlanıyordu. Yeniden değerleme oranına göre yükselen MTV ücretlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan müdahale etti. Erdoğan, enflasyon oranınca zam yapılmasını talep etti ve yüzde 12'lik artış gerçekleşti. Bu yıl MTV ödemesi yapacak olanlar otomobillerine çıkacak ücreti merak ediyor. Ayrıca MTV ödemelerinin hangi bankalardan yapılacağı da araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan ödemeler bankaların mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Kredi kartı ile yapılan ödemelere bankalar taksit fırsatı da sunuyor. Peki, hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 11:50
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En düşük MTV 101 TL! Hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri

Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretlerine yüzde 22,58 oranında değerleme artışı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakikada devreye girdi ve indirim hakkını kullanarak oranı yüzde 10,58 düşürdü. Erdoğan'ın hamlesinin ardından MTV artışı yüzde 12 olarak belirlendi. Yeni yılın gelmesi ile MTV ödemeleri başladı. 1 Ocak'ta başlayan ilk ödemeler 31 OCak'ta sona erecek. MTV ödemesi yapacak olan 23 milyon araç bulunuyor. En düşük MTV 101 TL, en yüksek ise 45 bin TL'yi buluyor. Bankalardan art arda MTV ödeme kampanyaları geliyor. Peki, hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri

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En düşük MTV 101 TL! Hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri

YÜZDE 12 ARTTI

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi ocak ayı itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ilk taksidini ödemek için son gün 31 Ocak. Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV'de bu yılki artış ise yüzde 12 olarak belirlenmişti. Buna göre; en düşük MTV 101 lira olurken, en yükseği ise 45 bin lirayı aşıyor.

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En düşük MTV 101 TL! Hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi var. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr' üzerinden şifre girmeden 'MTV Ödeme' alanına plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borçlarını ödeyebilir.

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En düşük MTV 101 TL! Hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden de 02:00-22:00 saatleri arasında kredi kartlarıyla ödeme yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV borcunu ödemek mümkün.

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En düşük MTV 101 TL! Hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri

TAHSİLAT PROTOKOLLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Gelir İdaresi Başkanlığınca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmişti. Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline devam edilecek. Ödeme için bu bankaların mobil uygulaması, telefon bankacılığı veya şubeleri kullanılabilecek.