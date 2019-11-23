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Emlak Vergisi ödemesi için son tarih 30 Kasım! Ödemeyene aylık faiz uygulanacak! Emlak Vergisi nasıl ödenir?

Emlak Vergisi ödemelerinin ikinci taksidi 30 Kasım'a kadar yatırılacak. Taksitlerini ödemeyen vatandaşlara her ay için yüzde 2 faiz uygulanacak. Ödemeler belediyeler aracılığı ile yapılırken, EFT gibi yöntemlerle de ödemeler gerçekleştiriliyor. Bazı vatandaşlar ise Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor. Ödeme kapsamı dışında olan vatandaşlar ücret yatırmaları halinde geri alma hakkına sahipler. Üstelik 5 yıla kadar bu ücretler geri alınabilir. Peki, emlak Vergisi nasıl ödenir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 11:59
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Emlak Vergisi ödemesi için son tarih 30 Kasım! Ödemeyene aylık faiz uygulanacak! Emlak Vergisi nasıl ödenir?

Emlak Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin son günü 30 Kasım. Emlak Vergisi muafiyetinden hakkı olmasına rağmen şartları bilmeden vergiyi ödeyen vatandaş başvuru yaparak ödediği ücreti geri alabilecek. İşte yapılması gerekenler...

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Emlak Vergisi ödemesi için son tarih 30 Kasım! Ödemeyene aylık faiz uygulanacak! Emlak Vergisi nasıl ödenir?

GECİKTİRENE FAİZ

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Kalan son 9 gün içinde Emlak Vergisi ödemesini yapmazsanız, aylık yüzde 2 gecikme faizi işliyor.

Yasalara göre bazı kesimler Emlak Vergisi'nden muaf. Yani bu zamana kadar boşuna vergi ödemiş olabilirsiniz, bunu geri almanın yolları var.

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Emlak Vergisi ödemesi için son tarih 30 Kasım! Ödemeyene aylık faiz uygulanacak! Emlak Vergisi nasıl ödenir?

KİMLER ÖDEMEZ?

Emlak Vergisi ile ilgili merak edilenleri anlatan Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, tek evi olup emekli maaşından başka geliri olmayanlar, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimler bu vergiden muaf. Vergiden muaf olabilmek için evin brüt 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor" dedi.

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Emlak Vergisi ödemesi için son tarih 30 Kasım! Ödemeyene aylık faiz uygulanacak! Emlak Vergisi nasıl ödenir?

GERİ ALABİLİRSİNİZ

Vergi muafiyetinden faydalanmak için de belediyeye başvurup vergi muafiyeti formu doldurmak gerektiğini söyleyen Başaran, "Bilmeyerek ödeyenler şu ana kadar ödediği son 5 yıllık vergiyi belediyelerden talep edebilir" dedi.

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Emlak Vergisi ödemesi için son tarih 30 Kasım! Ödemeyene aylık faiz uygulanacak! Emlak Vergisi nasıl ödenir?

Başaran, ayrıca yeni binaların inşaatın bittiği yıldan itibaren 5 yıl süreyle vergi değerinin dörtte birinden muaf olduğunu ifade etti.