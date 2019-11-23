Emlak Vergisi ödemesi için son tarih 30 Kasım! Ödemeyene aylık faiz uygulanacak! Emlak Vergisi nasıl ödenir?

Emlak Vergisi ödemelerinin ikinci taksidi 30 Kasım'a kadar yatırılacak. Taksitlerini ödemeyen vatandaşlara her ay için yüzde 2 faiz uygulanacak. Ödemeler belediyeler aracılığı ile yapılırken, EFT gibi yöntemlerle de ödemeler gerçekleştiriliyor. Bazı vatandaşlar ise Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor. Ödeme kapsamı dışında olan vatandaşlar ücret yatırmaları halinde geri alma hakkına sahipler. Üstelik 5 yıla kadar bu ücretler geri alınabilir. Peki, emlak Vergisi nasıl ödenir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





