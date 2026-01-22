Emekliye taban maaş rehberi! En düşük aylıktan kim nasıl yararlanacak?

Emekli zammı 2026 belli olduktan sonran en düşük emekli maaşı için harekete geçildi. Yapılan düzenleme kapsamında yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren taban maaş 20 bin liraya yükseltildi. Buna göre, mevcut maaşı bu tutarın altında kalan tüm emeklilerin hesaplarına 20 bin lira yatırılacak. Yeni uygulamanın nasıl işleyeceği, dul ve yetim aylıklarının hangi oranlarda ödeneceği, memur emeklilerinin farkları nasıl alacağı ise merak konusu oldu. İşte emekli maaş artışına ilişkin tüm detaylar…

Milyonlarca emekli 2026 yılının ilk artışını aldı ve yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK emeklileri ayın 26'sına kadar, Bağkur emeklileri ise ayın 28'ine kadar yeni maaşlarını alacaklar. Bu arada taban maaş da 20 bin lira olarak belirlendi ve yasal düzenleme hazırlandı.

Peki, bu 20 bin lira kimler için geçerli? Nasıl uygulanacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem detayları aktardı...

TABAN MAAŞ NEDİR?

Emekliler için bir süredir en düşük aylık uygulaması yürürlükte. Her yıl ocak ve temmuz aylarında bir rakam belirleniyor ve bu rakamın altında ödeme yapılmıyor. Aylığı düşük olanlara hazine desteği sağlanıyor.

TABAN MAAŞTAN KİMLER YARARLANIYOR?

Taban maaş uygulaması SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli. Aynı zamanda vefat eden emeklilerin eş ve çocukları da taban maaş uygulamasından yararlanıyor.

