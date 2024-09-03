03 Eylül 2024, Salı
Emekliye ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’lu için yüzde 19.77 eşikten geçti: İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı…
3 Eylül'de açıklanacak olan enflasyon oranları ile birlikte emeklinin ocak 2025 zammı için 2. veri netleşmiş olacak. Temmuz ayı enflasyon oranı 3.23 açıklanırken gözler ağustos ayı verilerine çevrildi. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin anket verileri de bir yandan oluştu. Peki 2025 Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak?
Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 07:08