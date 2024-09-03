Emekliye ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’lu için yüzde 19.77 eşikten geçti: İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı…

Ekonomist Anketleri Ne Söylüyor?

Merkez Bankası'nın yanı sıra ekonomistler arasında yapılan çeşitli anketler de farklı senaryoları ortaya koyuyor:

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Bu ankette 2024 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 43.31 olarak açıklandı. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.89'a çıkabilir.

Reuters Anketi: Reuters tarafından yapılan ankete göre, yılsonu enflasyonunun yüzde 42.95 olması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 14.60 olacak.

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Anketi: Finansal Kurumlar Birliği tarafından yapılan ankette yılsonu enflasyon tahmini yüzde 49.39 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 19.77 oranında zam alabilir.

AA Finans Anketi: AA Finans'ın 11 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette, Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.64 olarak belirlendi. 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42.84 olarak ortaya çıktı. Bu tahmin doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14.52 zam alacak.