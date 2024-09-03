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Haberler Galeri Emekliye ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’lu için yüzde 19.77 eşikten geçti: İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı…

Emekliye ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’lu için yüzde 19.77 eşikten geçti: İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı…

3 Eylül'de açıklanacak olan enflasyon oranları ile birlikte emeklinin ocak 2025 zammı için 2. veri netleşmiş olacak. Temmuz ayı enflasyon oranı 3.23 açıklanırken gözler ağustos ayı verilerine çevrildi. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin anket verileri de bir yandan oluştu. Peki 2025 Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 07:08
Emekliye ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’lu için yüzde 19.77 eşikten geçti: İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı…

2024 yılında emeklinin kök aylığına toplamda %86.16'lık bir zam yansıdı. Temmuz ayında en düşük emekli maaş 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseldi. SSK, BAĞ-KUR'lu emeklinin gözü ise şimdiden 2025 Ocak zammına çevrildi. Zam oranı ile ilgili 4 farklı anketten veriler ortaya çıktı. Peki ocak 2025'te kim ne kadar zam alacak? İşte konuya ilişkin tüm detayları ile Takvim Gazetesi'nde Çığıl Ön Yener'in haberi..

Emekliye ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’lu için yüzde 19.77 eşikten geçti: İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı…

Temmuz ayında enflasyon yüzde 3.23 olarak açıklanırken, Ağustos ayı enflasyon verisinin 3 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'da duyurulması bekleniyor. Enflasyon rakamları, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. Merkez Bankası ve farklı kurumlar tarafından yapılan tahminler, emeklilerin alacağı zam oranına dair önemli ipuçları sunuyor.

Emekliye ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’lu için yüzde 19.77 eşikten geçti: İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı…

Merkez Bankası'nın Öngörüleri

Merkez Bankası, 2024 yılı enflasyonunu yüzde 38 olarak tahmin ediyor. Ancak bu tahminin üst bandı yüzde 42 olarak belirlenmiş durumda. Eğer yılsonu enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 10.64 olacak. Yüzde 42'lik bir enflasyon oranı ise bu zammı yüzde 13.84'e çıkaracak.

Emekliye ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’lu için yüzde 19.77 eşikten geçti: İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı…

Ekonomist Anketleri Ne Söylüyor?

Merkez Bankası'nın yanı sıra ekonomistler arasında yapılan çeşitli anketler de farklı senaryoları ortaya koyuyor:

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Bu ankette 2024 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 43.31 olarak açıklandı. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.89'a çıkabilir.

Reuters Anketi: Reuters tarafından yapılan ankete göre, yılsonu enflasyonunun yüzde 42.95 olması bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 14.60 olacak.

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Anketi: Finansal Kurumlar Birliği tarafından yapılan ankette yılsonu enflasyon tahmini yüzde 49.39 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 19.77 oranında zam alabilir.

AA Finans Anketi: AA Finans'ın 11 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette, Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.64 olarak belirlendi. 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42.84 olarak ortaya çıktı. Bu tahmin doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14.52 zam alacak.

Emekliye ocak maaş zammı oluştu! SSK, BAĞ-KUR’lu için yüzde 19.77 eşikten geçti: İşte kuruşu kuruşuna maaş hesabı…

KİM NE KADAR ALACAK?

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00
YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.315,00
MEVCUT MAAŞ: 12.600,00
YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.429,52
MEVCUT MAAŞ: 12.700,00
YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.544,04
MEVCUT MAAŞ: 12.800,00
YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.658,56
MEVCUT MAAŞ: 12.900,00
YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.773,08
MEVCUT MAAŞ: 13.000,00
YÜZDE 14.52 ZAMLI: 14.887,60
MEVCUT MAAŞ: 13.100,00
YÜZDE 14.52 ZAMLI: 15.002,12
MEVCUT MAAŞ: 13.200,00
YÜZDE 14.52 ZAMLI: 15.116,64
MEVCUT MAAŞ: 13.400,00
YÜZDE 14.52 ZAMLI: 15.345,68
MEVCUT MAAŞ: 13.500,00
YÜZDE 14.52 ZAMLI: 15.460,20