HaberlerGaleriEmekliye Ocak 2023'te beklenmedik zam! Duyan düğün bayram edecek! %65 zamla SSK-Bağkur'luya 6.072 TL+ 15 puan refah payı! 3.500, 4.500, 5.500 maaş alanlar...
Emekliye Ocak 2023'te beklenmedik zam! Duyan düğün bayram edecek! %65 zamla SSK-Bağkur'luya 6.072 TL+ 15 puan refah payı! 3.500, 4.500, 5.500 maaş alanlar...
Emekli ve memur maaş zammı için artık son viraja girildi. Yılsonu beklenti anketlerinin açıklanmasının ardından güncel maaş tabloları şekilleniyor. Yapılan son hesaplamalar ile en düşük emekli maaşının 5 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Diğer yandan ek iyileştirmelerde gündemde yer alıyor. Refah payı düzenlemesinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde sona gelindi. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte emekli maaş zammı için son gelişmeler!