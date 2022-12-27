Emekliye Ocak 2023'te beklenmedik zam! Duyan düğün bayram edecek! %65 zamla SSK-Bağkur'luya 6.072 TL+ 15 puan refah payı! 3.500, 4.500, 5.500 maaş alanlar...

SON DAKİKA! Ocak ayına sayılı günler kala emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Son enflasyon verisinin duyurulmasının ardından maaş zammına yönelik detaylar da netleşmiş olacak. Diğer yandan enflasyon beklenti anketleri ile maaş hesaplamaları gün yüzüne çıktı. 3 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 5 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Peki, SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte Ocak 2023 zammı için son detaylar!