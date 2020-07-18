Emekliye bayram müjdesi! Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? Bu ay maaş alacaklar Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Yaklaşık 12.8 milyon emekliye en az 1500 TL maaş, 1000 TL ikramiye, 750 TL promosyon alacak. SGK-Bağkur emeklileri için merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık. SSK emeklileri ile başlayacak ödemeler tahsis numarasına göre yapılıyor. Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabilecek.İşte Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Merak edilen detaylar haberimizde...