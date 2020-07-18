18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye bayram müjdesi! Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

Emekliye bayram müjdesi! Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? Bu ay maaş alacaklar Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Yaklaşık 12.8 milyon emekliye en az 1500 TL maaş, 1000 TL ikramiye, 750 TL promosyon alacak. SGK-Bağkur emeklileri için merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık. SSK emeklileri ile başlayacak ödemeler tahsis numarasına göre yapılıyor. Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabilecek.İşte Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 23:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 23:36
  • 1
  • 12
Emekliye bayram müjdesi! Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla emekli vatandaşları çifte müjde heyecanı sardı. Emekli maaşının yanında 1000 TL ikramiye alacak yaklaşık 12.8 milyon emekli vatandaşlar ödemenin ne zaman hesaplarında olacağını merak ediyor. Bu ay emekliye ayrılanlarda emekli ikramiyesinden yararlanabilecek. Engelli maaşı alan vatandaşlarımız ödemenin dışında tutuluyor. Peki, Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Emekliye bayram müjdesi! Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI?

Emekliler ikramiye ödemelerini bu ay almaya başlayacak. Emekli ikramiyelerini bugün SSK emeklileri almaya başlarken, Bağkur ödemeleri arkasından gelecek.

  • 3
  • 12
Emekliye bayram müjdesi! Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine yüzde 5,75 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar bugünden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara geçecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de erken ve maaşla birlikte ödenecek.

  • 4
  • 12
Emekliye bayram müjdesi! Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

Böylece emekliler maaş çekmek için iki kez bankaya gitmek zorunda kalmayacak. Zamlı maaşı ve ikramiyeyi ilk alacak olan emekliler ise SSK emeklileri ile dul ve yetimleri olacak. SSK emeklilerine maaş ödemeleri için son gün 26 Temmuz.

  • 5
  • 12
Emekliye bayram müjdesi! Memur emekli ikramiyeleri yattı mı? SGK-Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

Emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkıyor?

Gerekçede Mart ayında Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle emeklilerin normal harcamalarının değiştiği ve zorunlu harcamalarının arttı ifade edildi. Ayrıca pandemi döneminde emekli vatandaşların maaşları ve emekli ikramiyelerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı, emekli vatandaşların muhtaç durumuna düştüğüne değinildi.