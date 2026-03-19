Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı: Bu mesaja tıklayan risk altında
Dolandırıcılar emeklilere bayram ikramiyelerinin yatırıldığı dönemi fırsat bildi. "İkramiyeniz tanımlandı, linki onaylayarak ödeme alabilirsiniz" türündeki mesajlar iyice yaygınlaştı. SGK devreye girerek emekli ikramiyesi üzerinden yapılan büyük vurgun girişimine karşı vatandaşı uyardı.
Bayramı fırsat bilen dolandırıcılar bu kez emeklilerin cebine göz dikti.
Son günlerde yayılan, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz" şeklindeki mesajlar dolandırıcılıkta ilk sıraya yerleşti.
Bu tür mesajların artmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) devreye girerek, "Sahte mesajlara dikkat" uyarısı yaptı.
LİNK ÜZERİNDEN EMEKLİ İKRAMİYESİ OYUNU
SGK'nın resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür mesajların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Vatandaşın gelen linke asla tıklamaması gerektiği belirtilen açıklamada, madde madde şu uyarılar yer aldı:
- Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez.
- Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız.
- Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız.
- Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz. Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz.
BTK 312 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ GETİRDİ
Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 312 siteye erişim engeli getirdiği öğrenildi.
Kurumsal bankaların sitelerini de taklit eden ve erişime engellenen siteler arasında "sadecebayramyagozel.com, ramazanbayramikutluolsun. com, bayramkampanyasi.com.tr, bayramaozel. duckdns.org, akbankbayramkredisi. vercel.app, garantibbvabayramozelfirsatcepte. online, bayramfirsatlarlageldi.xyz, bayramiadesi. xyz, bayram-bitti-ama-mutluluk-bitmez.com, kimler-bu-bayram-burada-mutlu-olacak.com" yer aldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de yapay zeka destekli mesajlarla dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.
KISA KISA: EMEKLİLER BU TUZAĞA DÜŞMESİN
1. SGK bayram ikramiyesi için SMS ile link gönderir mi? Hayır. SGK veya ilgili bakanlıklar, bayram ikramiyesi ödemeleri için hiçbir şekilde SMS veya e-posta yoluyla onay linki göndermez. Bu tür mesajlar tamamen dolandırıcılık amaçlıdır.