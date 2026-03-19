Emekliye bayram ikramiyesi tuzağı: Bu mesaja tıklayan risk altında

Kurumsal bankaların sitelerini de taklit eden ve erişime engellenen siteler arasında "sadecebayramyagozel.com, ramazanbayramikutluolsun. com, bayramkampanyasi.com.tr, bayramaozel. duckdns.org, akbankbayramkredisi. vercel.app, garantibbvabayramozelfirsatcepte. online, bayramfirsatlarlageldi.xyz, bayramiadesi. xyz, bayram-bitti-ama-mutluluk-bitmez.com, kimler-bu-bayram-burada-mutlu-olacak.com" yer aldı.

KISA KISA: EMEKLİLER BU TUZAĞA DÜŞMESİN

1. SGK bayram ikramiyesi için SMS ile link gönderir mi? Hayır. SGK veya ilgili bakanlıklar, bayram ikramiyesi ödemeleri için hiçbir şekilde SMS veya e-posta yoluyla onay linki göndermez. Bu tür mesajlar tamamen dolandırıcılık amaçlıdır.