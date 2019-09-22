Emekliye banka promosyonu | Emeklilere hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar emekliler için yarışa girdi. Kimi bankalarda promosyon 900 liraya kadar çıkıyor. Emekli müşteri getirenlere de 100-125 lira veriliyor. İkinci promosyon da yaklaşıyor. Bu kapsamda son zamanlarda "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...