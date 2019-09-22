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Emekliye banka promosyonu | Emeklilere hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar emekliler için yarışa girdi. Kimi bankalarda promosyon 900 liraya kadar çıkıyor. Emekli müşteri getirenlere de 100-125 lira veriliyor. İkinci promosyon da yaklaşıyor. Bu kapsamda son zamanlarda "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 02:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 07:56
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Emekliye banka promosyonu | Emeklilere hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Tüm emekliler banka promosyonu ile ek gelir elde edebiliyor.

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Emekliye banka promosyonu | Emeklilere hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor.

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Emekliye banka promosyonu | Emeklilere hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor.

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Emekliye banka promosyonu | Emeklilere hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100-125 lira verenler de; 2 gün erken maaş, ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunanlar da var.

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Emekliye banka promosyonu | Emeklilere hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, şubede işlem önceliği, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar da emeklilere sunulan faydalar arasında bulunuyor.