Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam geliyor. TÜİK tarafından gelecek 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında maaşlar yeniden şekillenecek. Toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alan memurlar iki aylık enflasyon farkı için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Diğer yandan maaşlara yapılabilecek ek zam ve rafah payı artışı gibi konularda masada yer alıyor. Yeni gelen enflasyon rakamları sonrasında maaş zammı için hesaplamalar araştırılıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için son gelişmeler!