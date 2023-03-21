21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...

Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam geliyor. TÜİK tarafından gelecek 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında maaşlar yeniden şekillenecek. Toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alan memurlar iki aylık enflasyon farkı için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Diğer yandan maaşlara yapılabilecek ek zam ve rafah payı artışı gibi konularda masada yer alıyor. Yeni gelen enflasyon rakamları sonrasında maaş zammı için hesaplamalar araştırılıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 18:43
  • 1
  • 22
Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...

Emekli, memur ve işçiye müjdeler arka arkaya geliyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesin ardından milyonlarca kişinin emeklilik hayali gerçekleşmiş oldu. Memur ve emekli maaşları enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Bulunduğumuz 2023 yılı içerisinde memur ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Ocak ayında yapılan maaş zammı sonrasında en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak açıklanmıştı. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...

Gelecek 12 ay için enflasyon yüzde 30,75 olacağı öngörüsü yapılsa da daha ocak ayında 6.65, şubat ayında 3,15 oranında gelen enflasyon, bu oranın aşılacağının işareti kabul ediliyor.

  • 3
  • 22
Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...

Şu ana kadar 2023'ün ilk yarısında sadece Ocak ve Şubat ayının enflasyon oranı açıklandı.

  • 4
  • 22
Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...

Bu iki aylık oran 9,80. TCMB'nin mart ayı piyasa katılımcı anketindeki TÜFE enflasyon beklentisi 0,88 puan artarak 37,72 olarak gösterilmişti. Bu oranın yaklaşık 4'te 1'ine 2 ayda ulaşıldı.

  • 5
  • 22
Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...

Ocak ayında yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklileri, Ocak ayının enflasyonunun 6,65, şubat ayının ise 3,15 çıkmasının ardından sıradaki 4 ayın enflasyon oranlarını bekliyor.