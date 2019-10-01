Emekliye 6.65 memura 5.65 zam! Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 12'ye çekildi, memur ve emeklilerin Ocak zammı için de ipucu geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 6.65 olacak. Memurların ve memur emeklileri ise yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkı alacak. Peki, Ocak zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin güncel maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin ve memurların maaşına yapılacak olan Ocak zammıyla ilgili bütün detaylar haberimizde... Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...