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Emekliye 6.65 memura 5.65 zam! Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 12'ye çekildi, memur ve emeklilerin Ocak zammı için de ipucu geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 6.65 olacak. Memurların ve memur emeklileri ise yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkı alacak. Peki, Ocak zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin güncel maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin ve memurların maaşına yapılacak olan Ocak zammıyla ilgili bütün detaylar haberimizde... Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 03:40 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 07:55
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Emekliye 6.65 memura 5.65 zam! Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin ve 3 milyon memurun Ocak zammının ipucu geldi.

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Emekliye 6.65 memura 5.65 zam! Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 15.9'dan yüzde 12'ye çekildi.

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Emekliye 6.65 memura 5.65 zam! Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.65, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5.65 zam göründü.

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Emekliye 6.65 memura 5.65 zam! Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor.

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Emekliye 6.65 memura 5.65 zam! Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Ocak zammını, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon gösterecek.