Emekliye 5000 TL ikramiye son dakika ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur tahsis numarasına göre ödeme takvimi! Dul ve yetim maaşı alanlar...

"5 bin TL ikramiye ne zaman yatar?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve dul ve yetimleri de içeren emekliye 100. yıl ikramiyesi için beklenen tarih açıklandı. Bir defaya mahsus olarak verilecek bu ödemelerin Kasım ayında yatacağı öğrenildi. Şimdi ise vatandaşlar, "5 bin TL ikramiye ayın kaçında yatacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 5000 TL ikramiye tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...