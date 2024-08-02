Emekliye 2’si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 24.000 TL...

Eşten Maaş İçin Gerekli Şartlar

SSK Sigortalısı için: En az 5 yıl sigortalı olmak ve toplamda 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.

Diğer Sigorta Kolları için: En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.