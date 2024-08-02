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Emekliye 2'si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 24.000 TL...

Emekliler ve emekli yakınları, bazı şartları sağladıklarında çift maaş alabilme hakkına kavuşuyor. Bu avantajın yanı sıra, dikkatli davrananlar için çift promosyon kazanma şansı da bulunuyor. Temmuz ayı itibariyle bu fırsatlar daha da artarak emeklilere ek avantajlar sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 20:27 Güncelleme: 02.08.2024 21:40
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Emekliye 2’si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 24.000 TL...

Ülkemizde belirli şartları yerine getiren emekliler ve emekli yakınları, çift maaş alma hakkına sahip olabiliyor. Üstelik bu kişiler, çift promosyon avantajından da faydalanabiliyor. Bu ay, maaş ve promosyonlarda yaşanan artışlar, emeklilerin yüzünü güldürdü. Peki, bu artışlar nasıl gerçekleşecek? Bu imkanlardan yararlanmak için hangi adımları atmak gerekiyor? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberinde...

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Emekliye 2’si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 24.000 TL...

Eşinden Vefat Eden Emekliye Maaş Bağlanması ve Çift Promosyon Fırsatı

Eşini kaybeden emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de vefat eden eşlerinden dolayı maaş alıp alamayacakları. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından sağlanan bu haktan yararlanmak için bazı şartları sağlamak gerekiyor.

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Emekliye 2’si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 24.000 TL...

Kimler Eşinden Maaş Alabilir?

Eşinden vefat eden ve belirli şartları sağlayan herkes, vefat eden eşinin maaşından faydalanabiliyor. Bu noktada;

📌Cinsiyet fark etmeksizin hem kadınlar hem de erkekler bu haktan yararlanabiliyor.

📌Çalışma durumu fark etmeksizin hem çalışan hem de emekli olanlara maaş bağlanabiliyor.

📌Ancak, çalışıyor olmak veya emekli olmak bağlanacak maaşın oranını etkiliyor.

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Emekliye 2’si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 24.000 TL...

Eşinden Maaş Oranları Nelerdir?

📌Çalışmayan veya Emekli Olmayan Eş: Vefat eden eşinin maaşının %75'ini alır.

📌Çalışan veya Emekli Olan Eş: Vefat eden eşinin maaşının %50'sini alır.

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Emekliye 2’si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya tam 24.000 TL...

Eşten Maaş İçin Gerekli Şartlar

SSK Sigortalısı için: En az 5 yıl sigortalı olmak ve toplamda 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.

Diğer Sigorta Kolları için: En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.