02 Ağustos 2024, Cuma
Emekliye 2'si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 24.000 TL...
Emekliler ve emekli yakınları, bazı şartları sağladıklarında çift maaş alabilme hakkına kavuşuyor. Bu avantajın yanı sıra, dikkatli davrananlar için çift promosyon kazanma şansı da bulunuyor. Temmuz ayı itibariyle bu fırsatlar daha da artarak emeklilere ek avantajlar sunuyor.
Giriş: 02.08.2024 20:27 Güncelleme: 02.08.2024 21:40
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