Emekliye 2025 zammı eşikten geçiyor! 12.500 TL’ye taban+refah payı artışı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Temmuz-Ağustos Enflasyon Verileri Ne Kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında enflasyon %3,23, Ağustos ayında ise %2,47 olarak gerçekleşti. Bu iki veri, 2024 yılının ikinci altı aylık dönemindeki toplam enflasyonu şimdilik %5,78 seviyesine taşıdı. Ancak kesin zam oranı için geriye kalan dört ayın verileri bekleniyor.