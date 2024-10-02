02 Ekim 2024, Çarşamba
Emekliye 2025 zammı eşikten geçiyor! 12.500 TL’ye taban+refah payı artışı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı maaş artışlarını merakla bekliyor. 2024 yılı içerisinde Ocak ayında %49,25, Temmuz ayında ise %24,73 oranında zam alan emekliler, yeni yılda yapılacak zam oranlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon verilerine çevirdi. 2025'in ilk ayında, emekli maaşlarına 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre zam yapılacak. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olası artışlarla ilgili Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...
Giriş Tarihi: 02.10.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 07:11