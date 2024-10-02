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Haberler Galeri Emekliye 2025 zammı eşikten geçiyor! 12.500 TL’ye taban+refah payı artışı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Emekliye 2025 zammı eşikten geçiyor! 12.500 TL’ye taban+refah payı artışı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı maaş artışlarını merakla bekliyor. 2024 yılı içerisinde Ocak ayında %49,25, Temmuz ayında ise %24,73 oranında zam alan emekliler, yeni yılda yapılacak zam oranlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon verilerine çevirdi. 2025'in ilk ayında, emekli maaşlarına 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre zam yapılacak. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olası artışlarla ilgili Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 07:11
Emekliye 2025 zammı eşikten geçiyor! 12.500 TL’ye taban+refah payı artışı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranı, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz ve Ağustos aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, zam oranına dair ipuçları da ortaya çıkmaya başladı. İşte şu ana kadar belirlenen veriler ve emeklilerin 2025 zam beklentileri...

Emekliye 2025 zammı eşikten geçiyor! 12.500 TL’ye taban+refah payı artışı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Temmuz-Ağustos Enflasyon Verileri Ne Kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında enflasyon %3,23, Ağustos ayında ise %2,47 olarak gerçekleşti. Bu iki veri, 2024 yılının ikinci altı aylık dönemindeki toplam enflasyonu şimdilik %5,78 seviyesine taşıdı. Ancak kesin zam oranı için geriye kalan dört ayın verileri bekleniyor.

Emekliye 2025 zammı eşikten geçiyor! 12.500 TL’ye taban+refah payı artışı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Orta Vadeli Program'daki Enflasyon Tahmini

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %41,5 olarak belirlenmişti. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranı %13,44 olacak. Ancak OVP tek kaynak değil; diğer tahminler de zam oranına dair önemli ipuçları sunuyor.

Emekliye 2025 zammı eşikten geçiyor! 12.500 TL’ye taban+refah payı artışı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Merkez Bankası'nın Anket Sonuçları

Merkez Bankası'nın Eylül ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, 2024 yıl sonu enflasyonu için %43,14 oranında bir tahmin yapıldı. Bu tahmine göre, emeklilerin Ocak ayında alacakları zam oranı %14,76 civarında olabilir. Merkez Bankası'nın tahmini, 2025 zam beklentilerini bir adım daha netleştirdi.

Emekliye 2025 zammı eşikten geçiyor! 12.500 TL’ye taban+refah payı artışı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Yeni Ankette Zam Beklentisi Yükseliyor

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'ne göre, 2024 yıl sonu enflasyonu için yapılan tahminlerin ortalaması %45,23 olarak belirlendi. Bu tahmin doğrultusunda, emeklilerin alacağı zam oranı %16,43 seviyesine çıkabilir.