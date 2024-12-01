01 Aralık 2024, Pazar
Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41'lik oranla SSK, Bağ-Kur'luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...
Ocak ayına yaklaşırken milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözlerini maaş artışlarına çevirdi. Başkan Erdoğan'ın "Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasının ardından, Finansal Kurumlar Birliği'nden gelen tahminler zam oranlarına dair ipuçları verdi. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 16'nın üzerinde artış yapılabileceği belirtiliyor. İşte beklenen zam oranlarına göre maaş hesaplamaları…
Giriş Tarihi: 01.12.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 11:20