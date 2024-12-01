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Haberler Ekonomi Galerileri Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41'lik oranla SSK, Bağ-Kur'luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41'lik oranla SSK, Bağ-Kur'luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

Ocak ayına yaklaşırken milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözlerini maaş artışlarına çevirdi. Başkan Erdoğan'ın "Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasının ardından, Finansal Kurumlar Birliği'nden gelen tahminler zam oranlarına dair ipuçları verdi. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 16'nın üzerinde artış yapılabileceği belirtiliyor. İşte beklenen zam oranlarına göre maaş hesaplamaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 11:20
Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

Ocak zammı için gözler 3 Aralık'ta açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16 oranlarında bir zam yapılaması bekleniyor. Ancak Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, bu oranlar daha da artabilir. Milyonlarca emeklinin maaşı ne kadar yükselecek? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

Gözler 3 Aralık'ta

Şu ana kadar Temmuz-Ekim dönemi enflasyonu belirlenmişken, Kasım ayı enflasyonu ise 3 Aralık'ta açıklanacak. Bu veri, Ocak zammının oranını büyük ölçüde şekillendirecek.

Temmuz-Ekim dönemi itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış, yüzde 12.06 olarak hesaplanırken, memurlar için bu oran yüzde 7.99 oldu. Kasım enflasyon verisinin ardından ise bu oranların daha da netleşmesi bekleniyor.

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini: Yüzde 45.2

Finansal Kurumlar Birliği'nin, İstanbul Üniversitesi ile iş birliği yaparak oluşturduğu FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'ne göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.2 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.41, memurların ise yüzde 12.18 zam alacak.

Beklenen maaş artışı ile memur maaşları 39.205 TL'den 43.980 TL'ye, memur emekli maaşları ise 17.588 TL'den 19.730 TL'ye yükselecek.

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

Merkez Bankası'nın Yüzde 44 Tahmini

Merkez Bankası'nın 2024 yılı için enflasyon tahmini yüzde 44 olarak belirlenirken, bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış yüzde 15.45, memurlara ise yüzde 11.25 olacak.

Ancak enflasyonun beklenenden daha yüksek çıkması halinde, artış oranı da buna paralel olarak artacak. Yüzde 46'lık bir enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını yüzde 17.05, memurların maaşlarını ise yüzde 12.79 oranında artırabilir.

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

Ek Artış Gündemde

Emekliler için Ocak zammı dışında, bir de ek iyileştirme gündemde. Bu iyileştirme kapsamında, özellikle refah payı ve maaş artışlarının artırılması konuları masaya yatırılacak. Ayrıca halen 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının da artırılması bekleniyor. Taban maaşın artışı emekli maaşlarının yükseltilmesi konusunda önemli bir adım olabilir.

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

Son Karar 3 Ocak'ta

Emeklilere yapılacak zammın kesin oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak. Bu artış, doğrudan kök aylıklara yansıtılacak ve Ocak ayında emekli maaşlarının nasıl şekilleneceği netleşmiş olacak. Hem enflasyon zammı hem de ek artışlarla ilgili kararlar, milyonlarca emeklinin gelir düzeyini önemli ölçüde etkileyecek.

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 44'lük ve tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 46'lık oran maaşlara şöyle yansıyacak:

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 14.431,25
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 14.551,25
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 14.631,25

MEVCUT MAAŞ: 12.600,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 14.546,70
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 14.667,66
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 14.748,30

MEVCUT MAAŞ: 12.700,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 14.662,15
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 14.784,07
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 14.865,35

MEVCUT MAAŞ: 12.800,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 14.777,60
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 14.900,48
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 14.982,40

MEVCUT MAAŞ: 12.900,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 14.893,05
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 15.016,89
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 15.099,45

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 15.008,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 15.133,30
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 15.216,50

MEVCUT MAAŞ: 13.100,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 15.123,95
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 15.249,71
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 15.333,55

MEVCUT MAAŞ: 13.200,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 15.239,40
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 15.366,12
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 15.450,60

MEVCUT MAAŞ: 13.400,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 15.470,30
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 15.598,94
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 15.684,70

MEVCUT MAAŞ: 13.500,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 15.585,75
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 15.715,35
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 15.801,75

MEVCUT MAAŞ: 13.600,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 15.701,20
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 15.918,80
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 15.831,76

MEVCUT MAAŞ: 13.700,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 15.816,65
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 15.948,17
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 16.035,85

MEVCUT MAAŞ: 13.800,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 15.932,10
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 16.064,58
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 16.152,90

MEVCUT MAAŞ: 13.900,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 16.047,55
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 16.180,99
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 16.269,95

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

MEVCUT MAAŞ: 14.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 16.163,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 16.297,40
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 16.387,00

MEVCUT MAAŞ: 14.100,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 16.278,45
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 16.413,81
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 16.504,05

MEVCUT MAAŞ: 14.200,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 16.393,90
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 16.530,22
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 16.621,10

MEVCUT MAAŞ: 14.300,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 16.509,35
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 16.646,63
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 16.738,15

MEVCUT MAAŞ: 14.400,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 16.624,80
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 16.763,04
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 16.855,20

MEVCUT MAAŞ: 14.500,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 16.740,25
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 16.879,45
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 16.972,25

MEVCUT MAAŞ: 14.600,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 16.855,70
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 16.995,86
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 17.089,30

MEVCUT MAAŞ: 14.700,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 16.971,15
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 17.112,27
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 17.206,35

MEVCUT MAAŞ: 14.800,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 17.086,60
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 17.228,68
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 17.323,40ME

VCUT MAAŞ: 14.900,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 17.202,05
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 17.345,09
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 17.440,45

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

MEVCUT MAAŞ: 15.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 17.317,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 17.345,09
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 17.557,50

MEVCUT MAAŞ: 15.500,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 17.894,75
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 17.461,50
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 18.142,75

MEVCUT MAAŞ: 16.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 18.472,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 18.043,55
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 18.728,00

MEVCUT MAAŞ: 16.500,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 19.049,25
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 18.625,60
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 19.313,25

MEVCUT MAAŞ: 17.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 19.626,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 19.207,65
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 19.898,50

MEVCUT MAAŞ: 17.500,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 20.203,75
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 19.789,70
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 20.483,75

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

MEVCUT MAAŞ: 18.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 20.781,00
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 21.069,00
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 21.069,00

MEVCUT MAAŞ: 19.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 21.935,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 22.117,90
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 22.239,50

MEVCUT MAAŞ: 20.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 23.090,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 23.282,00
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 23.410,00

MEVCUT MAAŞ: 21.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 24.244,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 24.446,10
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 24.580,50

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

MEVCUT MAAŞ: 22.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 25.399,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 25.610,20
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 25.751,00

MEVCUT MAAŞ: 23.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 26.553,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 26.774,30
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 26.921,50

MEVCUT MAAŞ: 24.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 27.708,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 27.938,40
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 28.092,00

MEVCUT MAAŞ: 25.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 28.862,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 29.102,50
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 29.262,50

MEVCUT MAAŞ: 26.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 30.017,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 30.266,60
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 30.433,00

MEVCUT MAAŞ: 27.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 31.171,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 31.430,70
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 31.603,50

MEVCUT MAAŞ: 28.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 32.326,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 32.594,80
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 32.774,00

MEVCUT MAAŞ: 29.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 33.480,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 33.758,90
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 33.944,50

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

MEVCUT MAAŞ: 30.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 34.635,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 34.923,00
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 35.115,00

MEVCUT MAAŞ: 31.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 35.789,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 36.087,10
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 36.285,50

MEVCUT MAAŞ: 32.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 36.944,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 37.251,20
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 37.456,00

MEVCUT MAAŞ: 33.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 38.098,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 38.415,30
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 38.626,50

MEVCUT MAAŞ: 34.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 39.253,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 39.579,40
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 39.797,00

MEVCUT MAAŞ: 35.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 40.407,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 40.743,50
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 40.967,50

Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

MEVCUT MAAŞ: 36.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 41.562,00
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 42.138,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 41.907,60

MEVCUT MAAŞ: 37.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 42.716,50
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 43.308,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 43.071,70

MEVCUT MAAŞ: 38.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 43.871,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 44.235,80
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 44.479,00

MEVCUT MAAŞ: 39.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 45.025,50
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 45.399,90
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 45.649,50

MEVCUT MAAŞ: 40.000,00
YÜZDE 15.45 ZAMLI: 46.180,00
YÜZDE 16.41 ZAMLI: 46.564,00
YÜZDE 17.05 ZAMLI: 46.820,00