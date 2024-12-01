Emekliye 2025 zamlı maaş tablosu! %16.41’lik oranla SSK, Bağ-Kur’luya ödemeler değişiyor: En düşük 12.500 TL alana...

Gözler 3 Aralık'ta

Şu ana kadar Temmuz-Ekim dönemi enflasyonu belirlenmişken, Kasım ayı enflasyonu ise 3 Aralık'ta açıklanacak. Bu veri, Ocak zammının oranını büyük ölçüde şekillendirecek.

Temmuz-Ekim dönemi itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış, yüzde 12.06 olarak hesaplanırken, memurlar için bu oran yüzde 7.99 oldu. Kasım enflasyon verisinin ardından ise bu oranların daha da netleşmesi bekleniyor.