07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %23,77 oranla kalem kalem hesaplandı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %23,77 oranla kalem kalem hesaplandı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77 olarak açıklandı. Memur emeklileri ise yüzde 17.55 zam almaktadır. Bu zam oranları, tüm emekli maaşlarına yansıtılacak ve her ay verilen ek ödemeler de yeni maaşlar üzerinden hesaplanmaya başladı. Bu zam oranlarıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarında önemli bir artış görecek. Aynı şekilde, memur emeklileri de zam oranına bağlı olarak maaşlarında artış yaşanacak. İşte, noktası virgülüne hesaplanan yeni maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 12:40
  • 1
  • 15
Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %23,77 oranla kalem kalem hesaplandı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Temmuz ayında gerçekleşecek olan zamla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlara yüzde 19.77 oranında zam yapılacak, memur emeklileri için ise yüzde 17.55 oranında zam uygulanacak. Bu zam oranları, emeklilerin mevcut maaşlarına yansıtılacak ve maaşlar artacak. Ayrıca, her ay verilen ek ödemeler de yeni maaşlar üzerinden hesaplanacak ve ödenecek. İşte, maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %23,77 oranla kalem kalem hesaplandı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlara yüzde 19.77 oranında zam yapılacak, memur emeklileri için ise yüzde 17.55 oranında zam maaşlara yansıtılacak. Bu zam oranları, emeklilerin mevcut maaşlarına yansıtılacak ve maaşlar artacak.

  • 3
  • 15
Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %23,77 oranla kalem kalem hesaplandı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Ayrıca, her ay verilen ek ödemeler de yeni maaşlar üzerinden hesaplanacak ve ödenecek. Örneğin, önceden 10 bin lira maaşı olan bir emekliye 400 lira ek ödeme yapılıyordu. Şimdi ise SSK emeklisi için yüzde 19.77 zamla 11 bin 977 liralık yeni aylık üzerinden 479,08 lira ek ödeme verilecek. Bu durumda, toplam ödeme 12 bin 456 lira 8 kuruş olacak.

  • 4
  • 15
Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %23,77 oranla kalem kalem hesaplandı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

MEVCUT

Net maaş: 10.000 TL

Ek ödeme: 10.000 x % 4 = 400 TL

Aylık ödeme: 10.400 TL

YENİ

Net maaş: 10.000 x % 19.77 = 11.977 TL

Ek ödeme: 11.977 x % 4 = 479,08 TL

Aylık ödeme: 12.456,08 TL

  • 5
  • 15
Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %23,77 oranla kalem kalem hesaplandı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Yeni düzenlemeye göre, ilk 6 ayda ek ödeme oranları değişti. Önceden, 4.066 liranın üzerinde aylığı olan emeklilere maaşın yüzde 4'ü, altında olanlara ise yüzde 5'i kadar ek ödeme yapılıyordu. Ancak, bu sınır 4.780 lira 70 kuruşa yükseltildi. Yani, yeni düzenlemeyle birlikte, aylığı bu tutarın üzerinde olan emeklilere ek ödeme yüzde 4 olarak hesaplanacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilerin net maaşlarına ek olarak alacakları ek ödeme tutarı da değişebilecektir. Detaylı hesaplamalar, emekli aylıkları ve bu sınıra göre yapılacaktır.