Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %23,77 oranla kalem kalem hesaplandı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...

Yeni düzenlemeye göre, ilk 6 ayda ek ödeme oranları değişti. Önceden, 4.066 liranın üzerinde aylığı olan emeklilere maaşın yüzde 4'ü, altında olanlara ise yüzde 5'i kadar ek ödeme yapılıyordu. Ancak, bu sınır 4.780 lira 70 kuruşa yükseltildi. Yani, yeni düzenlemeyle birlikte, aylığı bu tutarın üzerinde olan emeklilere ek ödeme yüzde 4 olarak hesaplanacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilerin net maaşlarına ek olarak alacakları ek ödeme tutarı da değişebilecektir. Detaylı hesaplamalar, emekli aylıkları ve bu sınıra göre yapılacaktır.