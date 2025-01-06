Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı verilecek mi?

Bir refah payı gelirse ve 15,75 oran 20'ye tamamlanırsa bu durumda en düşük emekli maaşı 15 bin TL oluyor. Yüzde 30'a tamamlanırsa yani asgari ücrete gelen zam kadar emekliye refah payı verilirse en düşük emekli maaşı 16 bin 250 TL oluyor.

Emeklimiz bizim toplumumuzun en önemli parçası. 13 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 3 milyon kamu emeklisi toplamda 16 milyon emeklimiz var. Kimseye mağdur olmadan yaşayabilecekleri bir rakam istiyorlar.