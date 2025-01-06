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Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı verilecek mi?

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2025 maaş zamları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75, memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 oranında zamlı maaş alacak. Şimdi gözler refah payına çevrildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman ve AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, en düşük emekli maaşıyla ilgili detayları A Haber'de açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.01.2025 21:45 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 22:04
Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı yapılacak mı?

2025 yılı itibariyle emekli vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşanıyor. Zamlı emekli maaş tablosu, 2025 Ocak zam oranlarının belli olmasının ardından gündemdeki yerini aldı.

Hükümet en düşük emekli maaşlarını artırmak amacıyla yasal düzenleme çalışmalarına başladı. Bu adım, milyonlarca emekli için yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına önemli bir fırsat yaratacak.

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı yapılacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yapacaklarını belirterek, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." demişti.

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı yapılacak mı?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber'de hükümetin üzerinde çalıştığı olası zam senaryolarını incelendi. İşte açıklamalarından satır başları:

EMEKLİNİN YENİ MAAŞI NE OLACAK?

Şu anda resmi sürece göre enflasyon açıklandı. Açıklanan enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur güncelleme oranı 15,75. Devlet memurlarının güncelleme oranı ise daha önceki aldıkları zamdan ve enflasyon farkından dolayı 11,54'de kalmış oldu.

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı yapılacak mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile kamu çalışanı emeklileri arasında bir fark olmasın. Vatandaş eğer 15,75 oranı SSK ve Bağ-Kur kesimine verilecekse aynı seviyeye getirilsin beklentisinde.

Tabii ki durum sadece bundan ibaret değil. Vatandaşların bir de refah payı beklentisi var. 15,75'in üstüne acaba yüzde 5'lik bir artış gelir de bu oran yüzde 20'ye mi çıkar… Daha yüksek bir oranda refah payı mı verilir. Bunlar vatandaşın beklentileri arasında.

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı yapılacak mı?

Bir refah payı gelirse ve 15,75 oran 20'ye tamamlanırsa bu durumda en düşük emekli maaşı 15 bin TL oluyor. Yüzde 30'a tamamlanırsa yani asgari ücrete gelen zam kadar emekliye refah payı verilirse en düşük emekli maaşı 16 bin 250 TL oluyor.

Emeklimiz bizim toplumumuzun en önemli parçası. 13 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 3 milyon kamu emeklisi toplamda 16 milyon emeklimiz var. Kimseye mağdur olmadan yaşayabilecekleri bir rakam istiyorlar.

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı yapılacak mı?

OCAK AYININ ORTASINI İŞARET ETTİ

Ocak ayının ortasında en düşük emekli maaşının güncellemesinin neticeleneceğini düşünüyoruz.

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı yapılacak mı?

AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, en düşük emekli maaşına ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Bu konuda doğrusu benim bir duyumum yok. Ancak makro düzeyde şunu ifade edebilirim; AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir zaman milletimizi zamlara, enflasyona, hayat pahalılığına ezdirmemiştir, bundan sonra da ezdirmeyecektir. AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir.

Sıkıntıların çözümü için bir irade ve bir plan var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz refaha artırmak için çalışma içerisinde. Öte yandan yenilikçi ve inovatif teknolojilerle Türkiye'nin ihracatının ve sanayi gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar var. Türkiye'nin geleceği geçmişimden daha parlaktır.

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı yapılacak mı?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 2025

12.500 emekli maaşı alan emeklilerin zamlı maaşı 14.468 TL oldu.

13.000 TL emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 15.047 TL oldu.

14.000 TL emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 16.205 TL oldu.

15.000 TL emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 17.362 TL oldu.

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı yapılacak mı?

17.500 TL emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 20.256 TL oldu.

18.000 emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 20.835 TL oldu.

19.000 emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 21.993 TL oldu.

20.000 emekli maaşı alan emeklilerin yeni zamlı maaşı 23.150 TL oldu.