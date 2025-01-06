06 Ocak 2025, Pazartesi
Emeklinin yeni maaşı ne olacak? Yeni düzenleme yolda: Refah payı verilecek mi?
Milyonlarca emekli ve memurun Ocak 2025 maaş zamları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75, memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 oranında zamlı maaş alacak. Şimdi gözler refah payına çevrildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman ve AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, en düşük emekli maaşıyla ilgili detayları A Haber'de açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.01.2025 21:45 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 22:04