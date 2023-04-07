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Haberler Galeri Emeklinin Temmuz maaş tablosu yeniden değişti! Emekliye 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Hesap kitap yapıldı! SSK- Bağ-Kur ve 4C'li...

Emeklinin Temmuz maaş tablosu yeniden değişti! Emekliye 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Hesap kitap yapıldı! SSK- Bağ-Kur ve 4C'li...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak ikinci zam için detaylar yakından takip ediliyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından detaylar netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrasında geriye 3 veri kaldı. Diğer yandan emekli taban maaşları için yapılan düzenleme ile 7.500 TL olarak belirlendi. Mart ayında enflasyon yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. 3 aylık enflasyona göre zam oranı 12.52'ye yükseldi. Emekli maaş hesaplamaları için son gelişmeler merak ediliyor. Yeni hesaplamalar için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alanlar için hesaplama!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 15:50
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Emeklinin Temmuz maaş tablosu yeniden değişti! Emekliye 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Hesap kitap yapıldı! SSK- Bağ-Kur ve 4C’li...

Emekli Temmuz maaş zammı için detaylar netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrasında emekli taban maaşı 7.500 TL olarak belirlendi. Açıklanan Mart enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşları için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz emekli maaşı kaç para olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için güncel hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin Temmuz maaş tablosu yeniden değişti! Emekliye 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Hesap kitap yapıldı! SSK- Bağ-Kur ve 4C’li...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı için ipucu geldi.

3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, çıkacak orandan emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Peki maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...

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Emeklinin Temmuz maaş tablosu yeniden değişti! Emekliye 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Hesap kitap yapıldı! SSK- Bağ-Kur ve 4C’li...

BU ay en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olarak ödenmeye başlanırken, 2 bin lira da Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek.

Bunu Haziran'da verilecek 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi takip edecek.

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Emeklinin Temmuz maaş tablosu yeniden değişti! Emekliye 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Hesap kitap yapıldı! SSK- Bağ-Kur ve 4C’li...

Emekliler yeni ödemeleri almak için gün sayarken, bir yandan da gözünü Temmuz zammına çevirdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşı bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

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Emeklinin Temmuz maaş tablosu yeniden değişti! Emekliye 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Hesap kitap yapıldı! SSK- Bağ-Kur ve 4C’li...

Bunun ilk 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk 3 aylık döneminde enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti.