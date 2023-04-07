07 Nisan 2023, Cuma
Emeklinin Temmuz maaş tablosu yeniden değişti! Emekliye 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Hesap kitap yapıldı! SSK- Bağ-Kur ve 4C'li...
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak ikinci zam için detaylar yakından takip ediliyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından detaylar netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrasında geriye 3 veri kaldı. Diğer yandan emekli taban maaşları için yapılan düzenleme ile 7.500 TL olarak belirlendi. Mart ayında enflasyon yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. 3 aylık enflasyona göre zam oranı 12.52'ye yükseldi. Emekli maaş hesaplamaları için son gelişmeler merak ediliyor. Yeni hesaplamalar için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alanlar için hesaplama!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 15:50
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