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Haberler Galeri Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C'li için süre uzayabilir! e Devlet'ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...

Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C'li için süre uzayabilir! e Devlet'ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...

Emeklilik için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. SGK tarafından gelen açıklamalar bu süreçte sıkı takibe alındı. Eğer bu harfler e-Devlet'te varsa emeklilik süreleri uzamaya başlıyor. Pek çok kişi aynı durumda olabilir. Eğer bu harfler e-Devlet'te varsa emeklilik süreleri uzamaya başlıyor. Pek çok kişi aynı durumda olabilir. Peki, YT, SSK, Bağkur, 4C'li için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 19:41
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Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C’li için süre uzayabilir! e Devlet’ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...

Emeklilik hayali kuranları yakından ilgilendiren detaylar bulunuyor. Sahte işyerleri üzerinden sigortalı göstermek vaadiyle para toplayan ve vatandaşları kandıran dolandırıcılar var. Eğer dikkat edilmezse maaşınız kesilebiliyor. Özellikle EYT başvurusu yapan çalışanlarla ilgili açıklamalar yapıldı. İşte, emeklilik için dikkat edilmesi gerekenler...

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Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C’li için süre uzayabilir! e Devlet’ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Erken emekliliğin yollarını arayanlar kimi zaman, olması gerekenden daha geç emekli olabiliyor. Kayıt dışı olarak çalışılan süre emeklilik tarihinin gecikmesine neden oluyor. Bu nedenle vatandaşlar sahte sigortalılık ile ilgili SGK tarafından sıklıkla uyarılıyor.

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Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C’li için süre uzayabilir! e Devlet’ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...

TAZMİNAT HAKKI YOK!

Kayıt dışı olarak çalışanlar geç emeklilik dışında pek çok hak kaybına da uğruyor. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamayan sigortasız çalışanlar, işten çıkartılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatı alamıyor, işsizlik maaşı başvurusunda bulunamıyor.

SGK'lı tüm çalışanların sahip olduğu senelik izin ve rapor hakkı kayıt dışı olarak çalışanlar için bulunmuyor.

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Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C’li için süre uzayabilir! e Devlet’ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...

EMEKLİLİK SÜRESİ UZUYOR

Sigortasız çalışanların en büyük dezavantajlarından biri ise emeklilik sürecini etkilemesi. Emeklilik süresi kayıt dışı olarak çalışılan süre kadar uzuyor.

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Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C’li için süre uzayabilir! e Devlet’ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...

Hayatının belli bir döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olmadan çalışanlar çalıştıkları süre kadar daha geç emekli olabiliyorlar.