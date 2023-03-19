HaberlerGaleriEmeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C'li için süre uzayabilir! e Devlet'ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...
Emeklilik süresi için son dakika açıklama geldi! EYT, SSK, Bağkur, 4C'li için süre uzayabilir! e Devlet'ten kontrol etmeyi unutmayın! Ödemeler, maaşlar...
Emeklilik için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. SGK tarafından gelen açıklamalar bu süreçte sıkı takibe alındı. Eğer bu harfler e-Devlet'te varsa emeklilik süreleri uzamaya başlıyor. Pek çok kişi aynı durumda olabilir. Eğer bu harfler e-Devlet'te varsa emeklilik süreleri uzamaya başlıyor. Pek çok kişi aynı durumda olabilir. Peki, YT, SSK, Bağkur, 4C'li için son gelişmeler!