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Emekliler zamlı maaşına kavuşuyor! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur maaş ödeme takvimi
9 milyonu aşkım SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. İlk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emeklilerin maaşlarında yüzde 5.75 artış yaşandı. Emekliler bu ay bayram ikramiyesi ile birlikte 1.361 liraya varan fark alacak. Yeni maaşları için gün sayan emekliler, ödeme takvimini araştırıyor. Zamlı maaşların ödeneceği tarihe ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte 2020 SSK Bağ-Kur maaş ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 15.07.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 14:57
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