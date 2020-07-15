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Haberler Galeri Emekliler zamlı maaşına kavuşuyor! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur maaş ödeme takvimi

Emekliler zamlı maaşına kavuşuyor! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur maaş ödeme takvimi

9 milyonu aşkım SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. İlk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emeklilerin maaşlarında yüzde 5.75 artış yaşandı. Emekliler bu ay bayram ikramiyesi ile birlikte 1.361 liraya varan fark alacak. Yeni maaşları için gün sayan emekliler, ödeme takvimini araştırıyor. Zamlı maaşların ödeneceği tarihe ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte 2020 SSK Bağ-Kur maaş ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 14:57
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Emekliler zamlı maaşına kavuşuyor! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur maaş ödeme takvimi

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş zam oranı belli oldu. Temmuz ayı itibarıyla yüzde 5.75 oranında zam alan emekliler zamlı maaşlarına kavuşuyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri için geri sayım başladı. Ek ödeme dahil 6.269 lira olan en yüksek emekli maaşı, 6.630 liraya çıktı. Kurban Bayramı öncesinde emekliler ödemelerin takvimini araştırmaya başladılar. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte 2020 SSK Bağkur maaş ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler zamlı maaşına kavuşuyor! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur maaş ödeme takvimi

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.

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Emekliler zamlı maaşına kavuşuyor! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur maaş ödeme takvimi

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

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Emekliler zamlı maaşına kavuşuyor! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur maaş ödeme takvimi

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

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Emekliler zamlı maaşına kavuşuyor! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur maaş ödeme takvimi

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.