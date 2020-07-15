Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş zam oranı belli oldu. Temmuz ayı itibarıyla yüzde 5.75 oranında zam alan emekliler zamlı maaşlarına kavuşuyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri için geri sayım başladı. Ek ödeme dahil 6.269 lira olan en yüksek emekli maaşı, 6.630 liraya çıktı. Kurban Bayramı öncesinde emekliler ödemelerin takvimini araştırmaya başladılar. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte 2020 SSK Bağkur maaş ödeme takvimi...