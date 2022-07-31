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Emekliler yasal olarak çalışabilir mi? İşte madde madde birçok emeklinin bilmediği detaylar

Türkiye'deki milyonlarca emekli ve çalışan emeklilerin maaşları hakkındaki bilgi kirliliği gündem oldu. Yasaların emekli olduktan sonra çalışmaya engel olmaması birçok kişi tarafından bilinmiyor. Ayrıca emeklilere ikinci maaş ve tazminat hakkı da bulunuyor. İşte emekli ve çalışan emeklilerin dikkat etmesi gereken konular.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 12:06
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Emekliler yasal olarak çalışabilir mi? İşte madde madde birçok emeklinin bilmediği detaylar

Emeklilik hakkı kazanan bazı vatandaşlar iş hayatınca kalmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de çalışan emekliler hangi haklara sahip? İkinci tazminat nasıl alınır? İzin ve tazminat hesabı nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler yasal olarak çalışabilir mi? İşte madde madde birçok emeklinin bilmediği detaylar

Ülkemizde emekli olanların bir kısmı çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok.

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Emekliler yasal olarak çalışabilir mi? İşte madde madde birçok emeklinin bilmediği detaylar

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. İşte emekli çalışanların hakları konusunda merak edilen soruların yanıtları:

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Emekliler yasal olarak çalışabilir mi? İşte madde madde birçok emeklinin bilmediği detaylar

Emekli çalışanların tazminatta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor.

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Emekliler yasal olarak çalışabilir mi? İşte madde madde birçok emeklinin bilmediği detaylar

Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.

Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Emekli olduktan sonra tazminatını alıp aynı işyerinde devam edenlerin de kıdemi sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemesi gerekiyor.