Emekliler yasal olarak çalışabilir mi? İşte madde madde birçok emeklinin bilmediği detaylar

Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.

Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Emekli olduktan sonra tazminatını alıp aynı işyerinde devam edenlerin de kıdemi sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemesi gerekiyor.