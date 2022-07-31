31 Temmuz 2022, Pazar
Emekliler yasal olarak çalışabilir mi? İşte madde madde birçok emeklinin bilmediği detaylar
Türkiye'deki milyonlarca emekli ve çalışan emeklilerin maaşları hakkındaki bilgi kirliliği gündem oldu. Yasaların emekli olduktan sonra çalışmaya engel olmaması birçok kişi tarafından bilinmiyor. Ayrıca emeklilere ikinci maaş ve tazminat hakkı da bulunuyor. İşte emekli ve çalışan emeklilerin dikkat etmesi gereken konular.
Giriş Tarihi: 31.07.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 12:06
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