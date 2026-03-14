Emekliler için çifte bayram günü: Hem maaş hem ikramiye hesaplara yatıyor

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 11:10 Son Güncelleme: 14 Mart 2026 11:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaşı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Maaşlar öne çekilerek 14–19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında müjdesini verdiği emekli aylığı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor.

İKRAMİYE VE MAAŞ AYNI ANDA YATACAK Başkan Erdoğan, bayram ikramiyeleri ile maaşların ayın 14'ünden itibaren aynı anda yatırılacağını duyurmuştu. Erdoğan, "Son olarak emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Emeklilere çifte bayram yaşatacak ödemeler 14 Mart ila 19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 2026'da bayram ikramiyesi ise bölgede yaşanan savaş ve bütçe imkânları doğrultusunda 4 bin TL'de kaldı.

150 MİLYARI BULACAK 17.7 milyon emekliye bu yıl ödenecek Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyesinin toplamda 150 milyar TL'yi bulması bekleniyor. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.