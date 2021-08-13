16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Emekli ve memura müjde! Maaş zammında flaş gelişme! 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak?
6 milyonun üzerinde memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Zam görüşmelerinde ikinci ayağa geçildi. Dün gerçekleştirilen toplantıda memur ve memur emeklileri için hükümet teklifini sundu. Bu teklifin ardından ortayol bulunmaya çalışılacak. Peki, 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak? İşte memurların beklediği zam görüşmelerinde son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.08.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 11:29
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