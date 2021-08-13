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Emekli ve memura müjde! Maaş zammında flaş gelişme! 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak?

6 milyonun üzerinde memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Zam görüşmelerinde ikinci ayağa geçildi. Dün gerçekleştirilen toplantıda memur ve memur emeklileri için hükümet teklifini sundu. Bu teklifin ardından ortayol bulunmaya çalışılacak. Peki, 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak? İşte memurların beklediği zam görüşmelerinde son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 11:29
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Emekli ve memura müjde! Maaş zammında flaş gelişme! 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak?

Memur zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İşçi zammının belli olması ve imzaların atılmasının ardından gözler memur zammına çevrildi. Hükümetin 6.4 milyon memur ve emekli için zam teklifi belli oldu. Peki, 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memura müjde! Maaş zammında flaş gelişme! 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak?

HÜKMETİN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Hükümetin 6.4 milyon memur ve emekliye ilk teklifi '2022'de yüzde 5+6, 2023'te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı' oldu.

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Emekli ve memura müjde! Maaş zammında flaş gelişme! 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sendikalar, hükümetten gelen teklifi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında değerlendirecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti Ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

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Emekli ve memura müjde! Maaş zammında flaş gelişme! 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelerin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz" dedi.

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Emekli ve memura müjde! Maaş zammında flaş gelişme! 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak?

3600 VE SÖZLEŞMELİYE MÜJDE!

Bakan Bilgin, sendikaların 3600 ek gösterge meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini ifade ederek, "Bu teklifi kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir" diye konuştu.