Emekli ve memura müjde! Maaş zammında flaş gelişme! 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak?

Memur zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İşçi zammının belli olması ve imzaların atılmasının ardından gözler memur zammına çevrildi. Hükümetin 6.4 milyon memur ve emekli için zam teklifi belli oldu. Peki, 2022 memur zammı ne kadar, ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...