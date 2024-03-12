Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak! İşte maaş maaş ödeme tablosu

Emekli ve kamu işçileri için özel ek ödeme günleri yaklaşıyor. 700 bin işçi ve 15 milyondan fazla emekli, ilgili ödemenin heyecanını yaşıyor. Hesaplara en az 10.272 TL yatırılacak. Ödemeler, her bireyin durumuna göre tek tek hesaplandı. Bu ödeme, milyonlarca insanın maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek. İşte bayram öncesi maaşa göre hesaplara yatırılacak ödemelerin tablosu…