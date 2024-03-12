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Haberler Galeri Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak! İşte maaş maaş ödeme tablosu

Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak! İşte maaş maaş ödeme tablosu

Emekli ve kamu işçileri için özel ek ödeme günleri yaklaşıyor. 700 bin işçi ve 15 milyondan fazla emekli, ilgili ödemenin heyecanını yaşıyor. Hesaplara en az 10.272 TL yatırılacak. Ödemeler, her bireyin durumuna göre tek tek hesaplandı. Bu ödeme, milyonlarca insanın maddi durumunu olumlu yönde etkileyecek. İşte bayram öncesi maaşa göre hesaplara yatırılacak ödemelerin tablosu…

Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:45
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Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak! İşte maaş maaş ödeme tablosu

Emekli ve kamu işçilerine yapılacak ek ödeme için vakit daraldı.Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre emeklilere bayram öncesinde 3 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacak. 700 bin işçiye tediye ödemelerinin ikinci kısmı yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 26 Ocak 2024 itibari ile yatırılmıştı. İkinci yarısının yatırılacağı tarih ise aynı gün belli olmuştu. İşte ödeme tarihi ve miktarlar…

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Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak! İşte maaş maaş ödeme tablosu

KAMU İŞÇİLERİNE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 26 Ocak 2024 Resmi Gazete kararına göre, kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı 5 Nisan'da yapılacak.

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Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak! İşte maaş maaş ödeme tablosu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak! İşte maaş maaş ödeme tablosu

Yapılan açıklamaya göre emeklilerin hesaplarına 1-9 Nisan 2024 tarihleri içerisinde kademeli olarak yatırılması bekleniyor.

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Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak! İşte maaş maaş ödeme tablosu

KAMU İŞÇİSİ 2024 TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin 5 Nisan'da yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek.

Kamu işçilerinin maaşa göre ikramiye tutarları şöyle: