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Haberler Galeri Emekli Temmuz maaş zam hesabı değişti! %21,43 oranla tablo şekillendi! 6 aylık enflasyon beklentisi, refah payı! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanlar...

Emekli Temmuz maaş zam hesabı değişti! %21,43 oranla tablo şekillendi! 6 aylık enflasyon beklentisi, refah payı! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanlar...

Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Emekli ve memur Temmuz maaş zammı için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranında 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Asgari ücrete ara zam kesinleşirken, emekli ve memur maaşlarına yapılacak ara zam için detaylarda merak ediliyor. Merkez Bankası beklenti anketinin açıklanmasının ardından yeni hesaplamalar hız kazandı. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, enflasyon beklentisine göre maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 15:51
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Emekli Temmuz maaş zam hesabı değişti! %21,43 oranla tablo şekillendi! 6 aylık enflasyon beklentisi, refah payı! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanlar...

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaş zammı için belirleyici olan enflasyon oranları için detaylar netleşiyor. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon oranlarının belirlenmesi ile 3 aylık zam oranı kesinleşti. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de netleşmiş oldu. Sosyal refah düzenlemesi ile detaylar belli olacak. İşte, emekli ve memur maaşları için son hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Temmuz maaş zam hesabı değişti! %21,43 oranla tablo şekillendi! 6 aylık enflasyon beklentisi, refah payı! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanlar...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELİYOR

Merkez Bankası'nın yeni yayımladığı enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık rakamlar belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 21,43 oldu.

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Emekli Temmuz maaş zam hesabı değişti! %21,43 oranla tablo şekillendi! 6 aylık enflasyon beklentisi, refah payı! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

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Emekli Temmuz maaş zam hesabı değişti! %21,43 oranla tablo şekillendi! 6 aylık enflasyon beklentisi, refah payı! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanlar...

EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ 6 AYLIK ENFLASYON ORANI KADAR OLUYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez olmak üzere TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Yani enflasyon burada doğrudan belirleyici oluyor.

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Emekli Temmuz maaş zam hesabı değişti! %21,43 oranla tablo şekillendi! 6 aylık enflasyon beklentisi, refah payı! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanlar...

MEMUR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.