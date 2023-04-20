Emekli Temmuz maaş zam hesabı değişti! %21,43 oranla tablo şekillendi! 6 aylık enflasyon beklentisi, refah payı! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanlar...

Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Emekli ve memur Temmuz maaş zammı için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranında 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Asgari ücrete ara zam kesinleşirken, emekli ve memur maaşlarına yapılacak ara zam için detaylarda merak ediliyor. Merkez Bankası beklenti anketinin açıklanmasının ardından yeni hesaplamalar hız kazandı. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, enflasyon beklentisine göre maaş hesaplamaları!