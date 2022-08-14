Emekli Ocak zammı için kritik veri! İlk hesaplama yapıldı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel maaşlar...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere maaş zam oranları belirleniyor. SSK, Bağ-Kur emekli maaşları bu dönemde yüzde 42,35 artarken, memur ve memur emeklisi maaşları yüzde 41,69 zam aldı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin de belli olmasıyla önemli ipucu gelmiş oldu. Hal böyle olunca maaş hesaplamaları hız kazandı. Peki, açıklanan rakamlar ışında SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi Ocak maaş zammı ne kadar olacak?