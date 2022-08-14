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Haberler Galeri Emekli Ocak zammı için kritik veri! İlk hesaplama yapıldı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel maaşlar...

Emekli Ocak zammı için kritik veri! İlk hesaplama yapıldı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel maaşlar...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere maaş zam oranları belirleniyor. SSK, Bağ-Kur emekli maaşları bu dönemde yüzde 42,35 artarken, memur ve memur emeklisi maaşları yüzde 41,69 zam aldı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin de belli olmasıyla önemli ipucu gelmiş oldu. Hal böyle olunca maaş hesaplamaları hız kazandı. Peki, açıklanan rakamlar ışında SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2022 19:34 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 19:36
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Emekli Ocak zammı için kritik veri! İlk hesaplama yapıldı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel maaşlar...

SSK, Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamları ile belirlendi. Gözler Ocak ayında maaşlara yapılacak yeni zamma çevrildi. Geçtiğimiz dönemde açıklanan rakamlara göre; zam oranı yüzde 42,35 olarak hesaplara yansırken, memur ve memur emeklisi için bu rakam yüzde 41,69 oldu. Temmuz ayı enflasyon rakamları ve Ağustos ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcı Anketi'nin sonuçlanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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Emekli Ocak zammı için kritik veri! İlk hesaplama yapıldı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel maaşlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile milyonların alım gücünü artırırken, 2023 yılı başında gelecek geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın hem alım gücünü hem de refahını artıracak adımlar üzerinde çalışıyor.

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Emekli Ocak zammı için kritik veri! İlk hesaplama yapıldı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel maaşlar...

NET ASGARİ ÜCRET ARTIŞI YÜZDE 94,6 OLDU

Aralık ayında net 2.825,90 TL net asgari ücret alan çalışan Ocak ve Temmuz döneminde yapılan 2 artışla beraber maaşını yüzde 94,6 oranında artışla 5.500 TL olarak aldı.

Bunun yanında asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan yeni düzenlemeler yapıldı.

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Emekli Ocak zammı için kritik veri! İlk hesaplama yapıldı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel maaşlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 133 ARTTI

Yine Aralık 2021 döneminde 1.500 TL olan en düşük emekli maaşı Ocak döneminde 2.500 TL'ye Temmuz döneminde ise 3.500 TL'ye yükseldi. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 133 artmış oldu.

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Emekli Ocak zammı için kritik veri! İlk hesaplama yapıldı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte güncel maaşlar...

EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI İÇİN İLK İPUCU GELDİ: MERKEZ BANKASI ORANI DUYURDU

Ocak 2022 emekli zammı ve memur zammı ile milyonlarca kişinin geliri 2022 yılı enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

Bununla beraber Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahmini geldi.

Merkez Bankası Ağustos ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre 2022 enflasyon beklentisi yüzde 70,60 olarak kayıtlara geçti.