24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...

Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılmasının ardından, emekliler ek zam için detayları merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz ayı enflasyonu yüzde 9.49 olarak gerçekleşti. Bu durum, Ocak ayı zam oranı için geriye 5 aylık enflasyon verisinin kaldığını gösteriyor. Emekliler, Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları yakından takip ederek, ek zam konusundaki gelişmeleri beklemeye devam ediyor. Diğer yandan Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon beklentisi de açıklandı. İşte emekli maaş zammı için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 06:34
  • 1
  • 30
Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...

Başkan Erdoğan'ın "Emeklileri memnun edecek adımlar atacağız" açıklamasının ardından, SSK ve Bağkur emeklileri için yeni zam tahminleri gündemde. Seyyanen artış ve taban maaşların yükseltilmesi gibi konular üzerinde çalışmalar sürerken, uzman hesaplamalarına göre en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin lira seviyesine çıkabilir. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplamalarda hız kazandı. Peki, emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...

KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFİ NE GETİRİYORDU?

Merkez Bankası'nın, 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 58. Buna göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 24.45 çıkacak. Kamu işvereninin Ocak ayındaki yüzde 15'lik zam teklifi ve enflasyon farkıyla Ocak ayı zam oranı yüzde 43.12'e ulaşıyor.

  • 3
  • 30
Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Mevcut maaş: 22.017,00 TL

Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 31.510,73 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Mevcut maaş: 9.877,06 TL

Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 14.136,05 TL

  • 4
  • 30
Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...

TEKLİFE GÖRE MEMUR MAAŞLARI OCAK'TA NE KADAR OLACAK?

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 46.443,87 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 32.828,87 TL

  • 5
  • 30
Emekli maaş zammında kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, emekliye 14.136 - memura 31.510 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 42.274,79 TL

ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Ocak 2024 (% 43.12 zamlı maaş): 38.147,20 TL