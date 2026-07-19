Bayram, gün içi oluşan söz konusu fiyat farklarının elektrik piyasasını zor duruma soktuğunu ve bu durumun azaltılmasında şebeke esnekliğine imkan veren enerji depolama sistemlerinin kullanılabildiğini anlattı.

Bu durumun özellikle Avrupa'da serbest piyasalarda kurulacak yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle güneş enerjisinin, depolama sistemleriyle entegre olmadan kârlı olmasının mümkün olmadığına işaret eden Bayram, şöyle devam etti:

"Depolama sistemleri, düşük fiyatlı saatlerde enerjiyi depolayıp yüksek fiyatlı saatlerde sisteme vererek gelir elde ediyor. Avrupa'da gün içi fiyat farkları megavatsaat başına 800 avro seviyesine kadar çıkabiliyor, bu da depolama sistemlerini çok karlı bir yatırım haline getiriyor. Türkiye'de de benzer sorunlar yaşanmaya başladı. Bu yıl özellikle hidroelektrik santrallerden kaynaklanan fazla üretim nedeniyle sıfır fiyatların oluştuğu saatler ve günler artıyor. Türkiye'de negatif fiyat uygulaması olmamasına rağmen, sıfır fiyatlar iletim bedelleri nedeniyle santraller için fiilen negatif bir anlam taşıyor. Bu durum, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması kapsamı dışında kalan veya bu mekanizmadan çıkmış santrallerin zarar etmemek için üretimlerini kapatma eğilimine girmesine neden oluyor."