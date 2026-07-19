Elektrikte negatif fiyat dalgası! Üretici satabilmek için para ödüyor
Avrupa'da güneş ve rüzgar enerjisi üretiminin hızla artmasıyla toptan elektrik piyasalarında negatif fiyatlar daha sık görülmeye başladı. Bazı saatlerde üreticiler elektriği satabilmek için alıcılara ödeme yapmak zorunda kalırken, bu gelişme batarya depolama yatırımlarını da hızlandırıyor.
Avrupa'da güneş ve rüzgar enerjisi üretimindeki hızlı artış, toptan elektrik piyasalarında negatif fiyatların daha sık görülmesine yol açarken, enerji depolama teknolojileri ile depolama tesisi yatırımlarını hızlandırıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve sektör raporlarından derlenen bilgilere göre birçok Avrupa ülkesinde negatif toptan elektrik fiyatlarının görüldüğü saatlerin sayısı artıyor.
ÜRETİCİ NEDEN PARA ÖDÜYOR?
Negatif toptan elektrik fiyatı, üreticilerin elektriği organize piyasalarda satabilmek için alıcılara ödeme yapmak zorunda kaldığı durumu ifade ediyor. Bu gelişme, tüketicilerin elektrik faturalarının negatife düştüğü anlamına gelmezken, sistemde arzın talebin üzerine çıktığını gösteriyor.
Söz konusu durum özellikle güneş enerjisi üretiminin zirve yaptığı öğle saatlerinde ortaya çıkıyor. Elektrik talebinin düşük seyrettiği dönemlerde güneş santrallerinin yoğun üretim yapması, şebekenin tüm elektriği absorbe edememesi nedeniyle fiyatların sıfırın altına inmesine yol açabiliyor.
Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya ve Danimarka gibi yüksek yenilenebilir enerji kapasitesine sahip ülkelerde negatif fiyatların görüldüğü saatler son yıllarda belirgin şekilde yükseldi.
BATARYA YATIRIMLARINI HIZLANDIRAN GELİŞME
Bu gelişme yenilenebilir enerji yatırımlarının önünde bir engel olarak değerlendirilmezken, enerji sistemlerinin daha fazla esneklik ihtiyacına işaret ediyor.
Batarya depolama sistemleri, pompaj depolamalı hidroelektrik santraller, talep tarafı yönetimi ve elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi, fazla elektriğin değerlendirilebilmesi için kritik çözümler arasında gösteriliyor.
Enerji sektöründe son dönemde hız kazanan batarya yatırımlarının temel nedenlerinden biri de bu eğilim olarak öne çıkıyor.
Depolama tesisleri, fiyatların negatif olduğu saatlerde fazla elektriği depolayarak talebin yükseldiği saatlerde yeniden sisteme sunabiliyor. Bu sayede hem elektrik şebekesinin dengelenmesine katkı sağlanıyor hem de yatırımcılar için yeni gelir fırsatları oluşuyor.
TÜRKİYE'DE DE BENZER SÜREÇ BAŞLADI
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) Yönetim Kurulu Başkanı Doğa Can Bayram, özellikle Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynaklarının artışıyla enerji piyasalarında ortaya çıkan fiyat dengesizliğinin enerji depolama sistemlerine olan ihtiyacı artırdığını söyledi.
Avrupa'da başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasıyla toptan elektrik piyasalarında negatif fiyatlar gözlemlendiğini ifade eden Bayram, "Bu ucuzlama özellikle güneşli saatlerde yoğunlaşırken, güneşin batması durumunda fiyatlar aşırı yükseliyor. Bu durum, elektrik arzının fazla olduğu zamanlarda sıfır veya Avrupa'da eksi fiyatlara yol açarken, talebin yüksek ve arzın yetersiz olduğu zamanlarda ise çok yüksek fiyatlar oluşmasına neden oluyor. Bu saatlik fiyat dalgalanmaları piyasa dengesini bozuyor ve depolama sistemlerine olan ihtiyacı katlayarak artırıyor" diye konuştu.