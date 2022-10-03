Ekim ayı kira artış oranı son dakika | 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kira artış zammı ile ilgili detaylar gündeme geldi. Bugün açıklanacak eylül enflasyon oranı ile birlikte ekim ayında kiralara yapılacak zam oranı da araştırılmaya başlandı. Bu ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar, en fazla ne kadar zam yapılabileceğini araştırıyor. Kira artışı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ekim ayı kira artış oranı nedir? 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 09:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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