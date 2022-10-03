05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ekim ayı kira artış oranı son dakika | 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Ekim ayı kira artış oranı son dakika | 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kira artış zammı ile ilgili detaylar gündeme geldi. Bugün açıklanacak eylül enflasyon oranı ile birlikte ekim ayında kiralara yapılacak zam oranı da araştırılmaya başlandı. Bu ay sözleşmesi dolacak olan kiracılar, en fazla ne kadar zam yapılabileceğini araştırıyor. Kira artışı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ekim ayı kira artış oranı nedir? 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 09:04
  • 1
  • 10
Ekim ayı kira artış oranı son dakika | 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ev sahibi ile kiracılar, ekim ayında dolacak sözleşmeler nedeniyle kira zammını araştırmaya başladı. Yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalamaya hazırlanan kiracılar ve ev sahipleri, bu ay ne kadar zam yapılabileceğini merak ediyor. Kira artışı hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ekim ayı kira artış oranı nedir? 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Ekim ayı kira artış oranı son dakika | 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, kira artış oranı düzenlemesi yılbaşından önce enflasyon oranında belirleniyordu. Ancak fahiş fiyat artışları sebebiyle yeni düzenleme getirilerek, kira artışları 1 Temmuz 2023'e kadar sabit oran üzerinde değiştirildi. Bu kapsamda 1 Temmuz 2023'e kadar yaplacak yeni kira sözleşmelerinde kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.

  • 3
  • 10
Ekim ayı kira artış oranı son dakika | 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

EKİM AYI YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;

  • 4
  • 10
Ekim ayı kira artış oranı son dakika | 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

- Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.

- Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

  • 5
  • 10
Ekim ayı kira artış oranı son dakika | 2022 Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Örnek konut kirası hesaplama: 1.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 250

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250