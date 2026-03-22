2024 yılında gerekli eğitimleri tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikasını alan monoküler bir vatandaş, "monoküler kişilerin A sınıfı sürücü belgesi alamayacağı" gerekçesiyle ehliyetinin iptal edilmesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Sağlık raporunda "1. grup sürücü olur" ibaresi bulunan sürücü, kısıtlama olmamasına rağmen yapılan bu işlemi KDK'ye taşıdı.

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne önemli bir tavsiyede bulundu. Kurum, monoküler sürücülerin ehliyetlerinin yönetmelikteki şartlara uyup uymadıkları somut, teknik ve bilimsel verilerle ispatlanmadan iptal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kararın gerekçesinde, A sınıfı ehliyete sahip sürücülerin kask kullanım zorunluluğuna dikkat çekildi. KDK, ancak kaskın görüş kısıtlılığını artırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı somut olarak saptanırsa iptal işleminin yapılabileceğini kaydetti. Herhangi bir tespit yapılmadan doğrudan ehliyet iptalinin "hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerini" zedeleyeceği ifade edildi.

Evet, ilgili yönetmeliğe göre monoküler kişiler birinci grup sürücü belgesi alabilirler. KDK'nın son kararı, bu hakkın somut bir engel ispatlanmadığı sürece ellerinden alınamayacağını teyit etmiştir.

2. KDK'nın kararı ne anlama geliyor?

Bu karar bir "tavsiye kararı" niteliğinde olup, idari işlemlerin sadece genel kurallara göre değil, kişinin bireysel sürüş yeteneği ve teknik raporlar göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini savunur.

3. Ehliyeti iptal edilenler ne yapmalı?

Benzer durumdaki sürücüler, sağlık raporlarını ve KDK'nın bu emsal kararını dayanak göstererek ilgili nüfus müdürlüklerine başvurabilir veya hukuki süreç başlatabilirler.