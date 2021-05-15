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Dünya bunu konuşuyor! En büyük kripto para borsası Binance’e soruşturma açıldı
Kripto paralara Elon Musk'ın ardından bir darbe de Amerikan yönetiminden geldi. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'e kara para ve vergi suçu iddiasıyla soruşturma açıldı. Bitcoin öncülüğünde sanal paraların düşüşü hızlandı. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 09:50Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 09:53