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Dünya bunu konuşuyor! En büyük kripto para borsası Binance’e soruşturma açıldı

Kripto paralara Elon Musk'ın ardından bir darbe de Amerikan yönetiminden geldi. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'e kara para ve vergi suçu iddiasıyla soruşturma açıldı. Bitcoin öncülüğünde sanal paraların düşüşü hızlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 09:53
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Dünya bunu konuşuyor! En büyük kripto para borsası Binance’e soruşturma açıldı

Kripto para dünyasında hareketlilik eksik olmuyor. Sanal paralara desteğiyle tanınan Tesla'nın patronu Elon Musk'ın Bitcoin'e cephe almasının ardından şimdi de dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'e ABD'de soruşturma açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya bunu konuşuyor! En büyük kripto para borsası Binance’e soruşturma açıldı

Binance'e kara para ve vergi suçu iddiasıyla açılan soruşturma Bitcoin öncülüğünde sanal paraların düşüşünü hızlandırdı.

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Dünya bunu konuşuyor! En büyük kripto para borsası Binance’e soruşturma açıldı

Bloomberg'in haberine göre, Amerikan Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yürütülen gizli soruşturma Binance'in işleyişini mercek altına aldı.

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Dünya bunu konuşuyor! En büyük kripto para borsası Binance’e soruşturma açıldı

2017'de faaliyete geçen Binance'in kurucusu teknoloji girişimcisi Changpeng Zhao. Habere göre, Cayman Adaları'nda kurulan ve ofisi Singapur'daolan şirketin çoğunlukla Amerikan hükümetinin denetimi dışında kaldığı belirtiliyor.

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Dünya bunu konuşuyor! En büyük kripto para borsası Binance’e soruşturma açıldı

Yine habere göre, müşterileri arasında ABD federal kurumlarının da bulunduğu adli blokzincir firması Chainalysis, geçen yıl Binance üzerinden suçla bağlantılı paraların diğer kripto borsalarına göre daha çok geçtiği sonucuna vardı.