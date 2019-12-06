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Doğal gaz faturalarını düşürecek 7 madde! Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?

Kış aylarının gelmesiyle doğal gaz kullanımı oldukça arttı. Kış aylarında doğal gaz giderleri birçok ailenin bütçesini olumsuz etkiliyor. Hem ısınmak hem de makul fiyatlı faturalar ödemek isteyenler önlemlerini almaya başladı. Birçok vatandaş ısı yalıtımına dikkat ederken, verimli enerji kullanma yollarını da araştırıyor. Doğal gazı verimli kullanmak oldukça önemli. Kombiyi kapatmak bilinenin aksine faturayı düşürmüyor, yükseltiyor. Peki, doğal gaz faturası nasıl düşürülür? İşte 7 maddede doğal gaz faturasını düşürmenin yolları...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 15:46
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Doğal gaz faturalarını düşürecek 7 madde! Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?

Isınmanın olmazsa olmazı kombilerin yanlış kullanımı, tüketiciye kabarık doğal gaz faturaları olarak geri dönüyor. Ancak kombi seçimine ve kullanım önerilerine dikkat ederek bunun önüne geçmek mümkün. İşte birkaç küçük önlemle kombi ve doğalgaz faturasını düşürmenin yolları…

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Doğal gaz faturalarını düşürecek 7 madde! Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?

GECE KOMBİNİZİ KAPATMAYIN

Kışın nasıl tasarruf elde edilebileceği ve verimli bir kullanım sağlanabileceği ile ilgili alınabilecek basit tedbirleri derledik. Öncelikle kombi bakımını yetkili servislere yaptırarak dolandırıcılara karşı dikkatli olmamız gerekli.

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Doğal gaz faturalarını düşürecek 7 madde! Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?

Kombilerin, gece kapatmak yerine daha düşük ısıda tutulması gerekir. Gece kapatılarak tasarruf ettiğimiz düşülmekte fakat ertesi gün ısıtmak için daha fazla enerji harcayacaktır. Gece daha düşük ısılarda tutmak gerek.

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Doğal gaz faturalarını düşürecek 7 madde! Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?

MERKEZİ SİSTEM Mİ KOMBİ Mİ?
En çok merak edilen merkezi sistem mi, kombi mi? sorusu ise, binanın yapısına, projenin şekline göre değişkenlik gösterse de eğer tüm daireler doluysa merkezi sistemler bireysel kullanıma göre daha ekonomiktir.

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Doğal gaz faturalarını düşürecek 7 madde! Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?

YOĞUŞMALI KOMBİLER AVANTAJLI
2018 yılında Türkiye, yoğuşmalı kombilere geçti. Ülkemizde konvensiyonel kombiden yoğuşmalı kombiye geçişle daha tasarruflu bir sistem tanıdık. Eski klasik kombiye göre en büyük avantajı, bacanın içerisinde gizli ısıya alarak artı değer katmakta. Hem çevre dostu hem de daha tasarruflu.