Doğal gaz faturalarını düşürecek 7 madde! Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?

MERKEZİ SİSTEM Mİ KOMBİ Mİ?

En çok merak edilen merkezi sistem mi, kombi mi? sorusu ise, binanın yapısına, projenin şekline göre değişkenlik gösterse de eğer tüm daireler doluysa merkezi sistemler bireysel kullanıma göre daha ekonomiktir.