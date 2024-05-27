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Detaylar açıklandı! 2.5 milyon TL alabilirsiniz! SGK'sı olan 18-41 yaş arası kadın erkekler dikkat!

Türkiye'de çiftçilere yönelik kredi desteklerinde önemli bir artış yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarına göre, hem genç hem de kadın çiftçilere sunulan kredi limitleri artırılarak tarımsal üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler daha geniş finansal imkanlara kavuşacak. Genç çiftçilere yönelik kredi desteklerinde yapılan artışlar, tarım sektörünün genç nesil tarafından da benimsenmesini teşvik etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, genç çiftçilerin tarımsal projelerine daha fazla finansman sağlanarak, üretim kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:48
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Detaylar açıklandı! 2.5 milyon TL alabilirsiniz! SGK’sı olan 18-41 yaş arası kadın erkekler dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni kredi paketleri, Türkiye'deki tarım sektörünü destekleme ve çiftçilerin üretim kapasitelerini artırma amacını taşımaktadır. Bu desteklerle birlikte, genç ve kadın çiftçiler başta olmak üzere tüm çiftçiler, daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirme fırsatı bulacak

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Detaylar açıklandı! 2.5 milyon TL alabilirsiniz! SGK’sı olan 18-41 yaş arası kadın erkekler dikkat!

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda Duyurulan Kredi Artışları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" teması altında gerçekleşen Tarım Ekosistemi Buluşması'nda çiftçilere yönelik yeni kredi imkanlarını duyurdu. Bu kapsamda, çiftçilere sunulan birçok kredi türünde limitler yükseltildi.

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Detaylar açıklandı! 2.5 milyon TL alabilirsiniz! SGK’sı olan 18-41 yaş arası kadın erkekler dikkat!

Genç ve Kadın Çiftçilere Özel Yüksek Kredi Limitleri

Genç Çiftçi Kredisi: Genç çiftçiler için önceki limit 1,5 milyon TL iken, yeni düzenleme ile 2,5 milyon TL'ye çıkarıldı. Bu kredi, 18-41 yaş aralığındaki genç girişimcileri hedef alıyor ve tarım sektöründe kendi işlerini kurmalarını teşvik ediyor.

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Detaylar açıklandı! 2.5 milyon TL alabilirsiniz! SGK’sı olan 18-41 yaş arası kadın erkekler dikkat!

Kadın Çiftçi Kredisi: Kadın çiftçilere yönelik kredi limiti de 1,5 milyon TL'den 2,5 milyon TL'ye yükseltildi. Bu kredi, kadınların tarım sektöründeki rolünü güçlendirmeyi ve ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyor.

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Detaylar açıklandı! 2.5 milyon TL alabilirsiniz! SGK’sı olan 18-41 yaş arası kadın erkekler dikkat!

Diğer Kredi Limit Artışları

Küçük Ekipman Kredisi: Bu kredi türünde limit 150 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık kredileri de sırasıyla 600 bin TL'ye ve 1,5 milyon TL'ye yükseltildi.