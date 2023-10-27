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Haberler Galeri Sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi! Yüzde 52 oranla tüm maaşlar hesaplandı! Evde Bakım, 65 yaş aylığı, %40-69 engelli aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi! Yüzde 52 oranla tüm maaşlar hesaplandı! Evde Bakım, 65 yaş aylığı, %40-69 engelli aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! %52 oranla maaş yeni maaş hesabı çıktı! Her yılın başında uygulanan Ocak zammı, hem memurların hem de geniş bir kesimin ekonomik durumunu yakından etkileyen bir konu haline gelmiştir. Son ankete göre, Son anket sonucu ortaya çıkan yüzde 52.18 orana göre maaşlar yeniden hesaplandı. İşte,2024 zamlı sosyal destek ödemeleri...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:26
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Destek ödemelerine zam müjdesi! %52 oranla tüm maaşlar hesaplandı! Evde Bakım, 65 yaş aylığı, %40-69 engelli aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

2024 yılına yaklaşırken, birçok vatandaşı etkileyen önemli bir gelişme yaşanıyor. Evde Bakım, Dul ve Yetim maaşı, SED (Sosyal Ekonomik Destek), Yaşlı ve Engelli aylığı alan vatandaşlara güzel bir haber geldi. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen memur maaş katsayısı artışları, sadece memurları değil, toplumun pek çok farklı kesimine sağlanan ekonomik desteklere de yansıyacak. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destek ödemelerine zam müjdesi! %52 oranla tüm maaşlar hesaplandı! Evde Bakım, 65 yaş aylığı, %40-69 engelli aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Memur maaş katsayısı artışı, sadece memurların maaşlarına etki etmekle kalmıyor, aynı zamanda pek çok sosyal destek ödemesinin de yükselmesine neden oluyor. Bu artışlar, toplumun farklı kesimlerine sağlanan ekonomik desteklerin iyileştirilmesine olanak tanıyor.

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Destek ödemelerine zam müjdesi! %52 oranla tüm maaşlar hesaplandı! Evde Bakım, 65 yaş aylığı, %40-69 engelli aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

65 YAŞ AYLIĞI

Halen 2 bin 348 lira olarak ödenen 65 yaş aylığı, yüzde 52.18 zam tahminine göre 3 bin 573 liraya yükselecek. Bu artış, yaşlı vatandaşların ekonomik refahlarını artıracak ve yaşamlarını daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlayacak.

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Destek ödemelerine zam müjdesi! %52 oranla tüm maaşlar hesaplandı! Evde Bakım, 65 yaş aylığı, %40-69 engelli aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

EVDE BAKIM MAAŞI

Aynı şekilde, 5 bin 97 lira olan evde bakım desteği, 7 bin 758 liraya yükselecek. Evde bakım desteği alan aileler için bu artış, bakım ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalarına yardımcı olacak.

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Destek ödemelerine zam müjdesi! %52 oranla tüm maaşlar hesaplandı! Evde Bakım, 65 yaş aylığı, %40-69 engelli aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

ENGELLİ AYLIKLARI...

Engelli aylıkları da bu artışlardan etkilenecek. Bin 874 lira olan yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı, 2 bin 852 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üstü engelli aylığı ise 2 bin 811 liradan 4 bin 279 liraya yükselecek.