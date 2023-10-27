Sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi! Yüzde 52 oranla tüm maaşlar hesaplandı! Evde Bakım, 65 yaş aylığı, %40-69 engelli aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

2024 yılına yaklaşırken, birçok vatandaşı etkileyen önemli bir gelişme yaşanıyor. Evde Bakım, Dul ve Yetim maaşı, SED (Sosyal Ekonomik Destek), Yaşlı ve Engelli aylığı alan vatandaşlara güzel bir haber geldi. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen memur maaş katsayısı artışları, sadece memurları değil, toplumun pek çok farklı kesimine sağlanan ekonomik desteklere de yansıyacak. İşte detaylar...