HaberlerGaleriSosyal yardım ödemelerine zam müjdesi! Yüzde 52 oranla tüm maaşlar hesaplandı! Evde Bakım, 65 yaş aylığı, %40-69 engelli aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi! Yüzde 52 oranla tüm maaşlar hesaplandı! Evde Bakım, 65 yaş aylığı, %40-69 engelli aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! %52 oranla maaş yeni maaş hesabı çıktı! Her yılın başında uygulanan Ocak zammı, hem memurların hem de geniş bir kesimin ekonomik durumunu yakından etkileyen bir konu haline gelmiştir. Son ankete göre, Son anket sonucu ortaya çıkan yüzde 52.18 orana göre maaşlar yeniden hesaplandı. İşte,2024 zamlı sosyal destek ödemeleri...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:26Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:26