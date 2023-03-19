Deprem illerinde işçi karaborsası oluştu! Asgari ücret 20 bine dayandı

Bazı fabrikaların siparişlerini yetiştirmek için başka fabrikaların çalışanlarına cazip teklifler götürdüklerini söyleyen işverenler, "Göç nedeniyle çalıştıracak eleman bulmakta zaten zorlanıyoruz. Bunun üstüne bir de çalışanlarımızı elimizden almaya çalışan fabrikalar var. İşçilerimize 'Bizimle çalışırsan gündüz 100 TL, gece vardiyasında da 250 TL fark veririz' diyorlar. Bu centilmenliğe yakışmıyor. Bu farkı veremeyecek çok firma var" açıklamasında bulundu.