Deprem illerinde işçi karaborsası oluştu! Asgari ücret 20 bine dayandı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde yıkıma yol açarken, bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremin ardından hızla ayağa kalkarak üretime başlayan birçok fabrika, yaşanan büyük göç nedeniyle şu sıralar çalıştıracak eleman bulmakta büyük sıkıntı çekiyor.
Giriş Tarihi: 19.03.2023
06:59
Ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak ve göçü önlemek için özel asgari ücret konusunu gündeme alırken bölgede işçi karaborsası oluştuğu öğrenildi.
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Bazı fabrikaların siparişlerini yetiştirmek için başka fabrikaların çalışanlarına cazip teklifler götürdüklerini söyleyen işverenler, "Göç nedeniyle çalıştıracak eleman bulmakta zaten zorlanıyoruz. Bunun üstüne bir de çalışanlarımızı elimizden almaya çalışan fabrikalar var. İşçilerimize 'Bizimle çalışırsan gündüz 100 TL, gece vardiyasında da 250 TL fark veririz' diyorlar. Bu centilmenliğe yakışmıyor. Bu farkı veremeyecek çok firma var" açıklamasında bulundu.
NİTELİKLİ ATEŞ PAHASI Aldığı siparişleri yetiştirmek ve uluslararası şirketlerle yaptığı kontratlara uymak zorunda kalan iş insanları için şu anda en önemli gündem çalıştıracak nitelikli eleman bulmak.
Tesislerini ayağa kaldırmak ve makinelerini yeniden çalıştırmak için 24 saatini fabrikada geçiren işverenler şunları söyledi: "Nitelikli personelimizi kaybetmemek için yaşadığımız büyük zorluğa rağmen maaşlarına ciddi zamlar yapıyoruz. Asgari ücret kendiliğinden 15-20 bin liraya dayandı. İşçilerimizin makul ücret artış taleplerini imkânlarımız nispetinde karşılıyoruz. Nitelikli elemanda ise çok daha yüksek rakamlar söz konusu."
GECE GELENE 250 TL FARK İşverenlerin oluşturduğu karaborsada en yüksek tarife ise gece çalışmalarında uygulanıyor. İşçilerin yaşadıkları büyük travmadan dolayı gece çalışmak istememeleri üzerine bazı işletmelerin "Gece çalışırsan günlük ilave 250 TL veririm" dedikleri öğrenildi.