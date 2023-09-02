Demiryolu ağı 14 bin kilometreye yükseldi! Bakan Uraloğlu Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi inceledi: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki çeşitli şantiyelerde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki büyükşehir arasındaki mesafenin 3 saat 30 dakikaya düşeceğini belirtti. "7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır" diyen Bakan Uraloğlu, "Mevcut demiryolu hattını yeniden yapılmışçasına komple yeniledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik." dedi.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 13:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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