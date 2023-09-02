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Haberler Galeri Demiryolu ağı 14 bin kilometreye yükseldi! Bakan Uraloğlu Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi inceledi: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek

Demiryolu ağı 14 bin kilometreye yükseldi! Bakan Uraloğlu Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi inceledi: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki çeşitli şantiyelerde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki büyükşehir arasındaki mesafenin 3 saat 30 dakikaya düşeceğini belirtti. "7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır" diyen Bakan Uraloğlu, "Mevcut demiryolu hattını yeniden yapılmışçasına komple yeniledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik." dedi.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 13:49
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Demiryolu ağı 14 bin kilometreye yükseldi! Bakan Uraloğlu Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi inceledi: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki çeşitli şantiyelerde incelemelerde bulunarak basın açıklamasında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demiryolu ağı 14 bin kilometreye yükseldi! Bakan Uraloğlu Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi inceledi: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek

3 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK!
Bakan Uraloğlu "14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır" dedi.

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Demiryolu ağı 14 bin kilometreye yükseldi! Bakan Uraloğlu Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi inceledi: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bakü-Tiflis-Kars hattıyla batıda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya karşılıklı yük trenleri işletiyoruz.

Yük trenlerinin Avrupa-Asya arasındaki geçişi Marmaray üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı.

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Demiryolu ağı 14 bin kilometreye yükseldi! Bakan Uraloğlu Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi inceledi: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek

"DEMİRYOLU AĞIMIZI 14 BİN KİLOMETREYE YÜKSELTTİK"

Mevcut demiryolu hattını yeniden yapılmışçasına komple yeniledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini konforlu seyahate dönüştürdük.

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Demiryolu ağı 14 bin kilometreye yükseldi! Bakan Uraloğlu Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi inceledi: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yüksek hızlı Tren ağının oluşturulması için 3800 kilometrelik demiryolu yapım çalışmasına devam ediyor.

TİCARİ FAALİYETLER BÜYÜYECEK

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi, sanayi, turizmiyle illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırıp bölgedeki ticari faaliyeti büyütecektir.