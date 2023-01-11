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Haberler Galeri Çitçi tarlasında su ararken buldu! O ilimizde ikinci kez PETROL heyecanı… A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim

Çitçi tarlasında su ararken buldu! O ilimizde ikinci kez PETROL heyecanı… A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim

Tarlasında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi Hilmi Yılmaz, petrol benzeri siyah sıvı ile karşılaştı. Üzüm bağında açılan kuyudan petrol benzeri yanıcı sıvı çıktı. A Haber muhabiri Tayfun Er o noktadan detayları aktardı. Arazi sahibi Hilmi Yılmaz yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 12:12
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Çitçi tarlasında su ararken buldu! O ilimizde ikinci kez PETROL heyecanı… A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim

Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çitçi tarlasında su ararken buldu! O ilimizde ikinci kez PETROL heyecanı… A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim

Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı.

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Çitçi tarlasında su ararken buldu! O ilimizde ikinci kez PETROL heyecanı… A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim

A Haber muhabiri Tayfun Er o noktadan detayları aktardı. Arazi sahibi Hilmi Yılmaz yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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Çitçi tarlasında su ararken buldu! O ilimizde ikinci kez PETROL heyecanı… A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim

"SABAH SAATLERİNDE KÖYE GELDİK"

O noktadan detayları aktaran Er şu ifadeleri kullandı;

"Önce Mustafa Yüksel ardından da Hilmi Yılmaz geçtiğimiz günlerde kuyudan petrol benzeri ya da petrol olarak adlandırılan diyelim ama görünen o ki sahada sabah saatlerinden itibaren köye geldik.

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Çitçi tarlasında su ararken buldu! O ilimizde ikinci kez PETROL heyecanı… A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim

FİLTRE SİSTEMİ KURULMUŞ

Bağlardan net bir şekilde gözüküyor. Biz üzüm bağı hemen yan tarafında üzüm bağının bir sondaj kuyusu var üzüm bağlarının sulanması için. Burada da petrol kalıntıları ve hemen ilerisinde borularla üzüm bağlarına su transferi yapılan bölge.