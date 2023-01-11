HaberlerGaleriÇitçi tarlasında su ararken buldu! O ilimizde ikinci kez PETROL heyecanı… A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim
Çitçi tarlasında su ararken buldu! O ilimizde ikinci kez PETROL heyecanı… A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim
Tarlasında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi Hilmi Yılmaz, petrol benzeri siyah sıvı ile karşılaştı. Üzüm bağında açılan kuyudan petrol benzeri yanıcı sıvı çıktı. A Haber muhabiri Tayfun Er o noktadan detayları aktardı. Arazi sahibi Hilmi Yılmaz yaşadıklarını A Haber'e anlattı.