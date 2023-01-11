Çitçi tarlasında su ararken buldu! O ilimizde ikinci kez PETROL heyecanı… A Haber görüntüledi: Meslek hayatım boyunca benzerini görmedim

FİLTRE SİSTEMİ KURULMUŞ

Bağlardan net bir şekilde gözüküyor. Biz üzüm bağı hemen yan tarafında üzüm bağının bir sondaj kuyusu var üzüm bağlarının sulanması için. Burada da petrol kalıntıları ve hemen ilerisinde borularla üzüm bağlarına su transferi yapılan bölge.