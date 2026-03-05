Çin’den dizel ve benzin ihracatını durdurma kararı

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel enerji piyasalarında kriz derinleşiyor. Son olarak Çin, dev rafinerilerine dizel ve benzin ihracatını durdurma talimatı verdi. Enerji piyasasında yüzde 30'luk artış kapıda.

İran'ın küresel petrol sevkiyatının ana damarı olan Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmasının ardından Çin'den piyasaları sarsacak hamle geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak İran'ı desteklediğini açıklayan Pekin yönetimi, küresel enerji arzında yaşanabilecek kesinti korkularını tetikleyen bir karara imza attı.

DİZEL VE BENZİN SEVKIYATI DURACAK Bloomberg'in haberine göre, gerilimin tırmanması üzerine Çin ülkenin en büyük petrol rafinerilerine dizel ve benzin ihracatını derhal askıya almaları talimatını verdi. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) yetkilileri tarafından rafineri yöneticileriyle yapılan toplantıda sözlü olarak iletilen bu direktifin Basra Körfezi'nden gelen ham petrol arzındaki aksamalara karşı bir önlem olduğu belirtiliyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜZDE 20'LİK ARTIŞ Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte Körfez ülkelerinden gelen sevkiyatların tehlikeye girmesi, Çin'i iç yakıt stoğunu güvence altına almaya zorladı. Petrol ithalatının yarısından fazlasını bu bölgeden karşılayan Çin'de, petrol fiyatları şimdiden yüzde 15-20 oranında yükselmiş durumda. İhracat yasağının hedefinde Çin'in rafinaj kapasitesinin yüzde 80'ini kontrol eden petrol devleri Sinopec, PetroChina ve CNOOC bulunuyor. ÇATIŞMALAR SEVKİYATIN ROTASINI DEĞİŞTİRDİ 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma Çin'in ham petrol ithalatına ağır darbe vurdu. Suudi Arabistan, Irak ve BAE gibi ülkelerden deniz yoluyla gelen petrolün yarısı durma noktasına geldi. Tanker trafiği bıçak gibi kesilirken, navlun fiyatları 3 ila 5 kat arttı, savaş riski sigortaları iptal edildi. Bazı gemiler rotayı Afrika'nın güneyine çevirmek zorunda kaldı. Bu da teslimat sürelerine 2-3 hafta ekledi.

