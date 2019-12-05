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Çalışan da emekli de SGK'dan ikinci maaşı alabilir! Erkekler için dul maaşı başvuru şartları neler?

SGK sigortalı eşi vefat edenlere dul maaşı bağlıyor. Toplumda dul maaşının yalnızca kadınlara verildiği sanılıyor. Ancak dul maaşı erkeklere de verilebiliyor. Üstelik çalışması veya emekli olması maaşı almasına engel değil. Binlerce kişi prosedürleri bilmediği için dul maaşını alamıyor. Peki, erkekler için dul maaşı başvuru şartları neler? İşte dul maaşı ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 16:05
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Çalışan da emekli de SGK'dan ikinci maaşı alabilir! Erkekler için dul maaşı başvuru şartları neler?

Emekli erkek ölen eşinin maaşını alabilir mi? sorusu en merak edilen sorulardan bir tanesidir. Sigortalı eşi vefat eden erkek de resmi nikah yapmadığı sürece dul aylığı alabilir. Üstelik çalışıyor olması bu hakka engel olmaz. Yani erkekler eş üzerinden ikinci maaşa hak kazanır...Dul maaşının ya da ölen eşin maaşının sadece kadınlara ödendiğiyle ilgili genel bir kanı var. Oysa sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerde cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Dolayısıyla eşi ölen bir erkek de dul maaşı alabiliyor. Böylece kendi maaşıyla birlikte emekli aylığı gibi dul aylığı da bağlanabiliyor. Burada kişinin çalışıyor ya da emekli olmasına da bakılmıyor. Aynen kadınlara ödeneği gibi şartlar oluşmuşsa erkeklere de ölüm aylığı veriliyor.

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Çalışan da emekli de SGK'dan ikinci maaşı alabilir! Erkekler için dul maaşı başvuru şartları neler?

SİGORTALILIK SÜRESİ

Burada aylığın kesilmesine sebep olan tek değişiklik ise ikinci bir evlilik. Koca evlenmediği sürece eşinin maaşını alabiliyor. Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

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Çalışan da emekli de SGK'dan ikinci maaşı alabilir! Erkekler için dul maaşı başvuru şartları neler?

SSK'lı (4A) olanların en az 5 yıl sigortası, 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor.

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Çalışan da emekli de SGK'dan ikinci maaşı alabilir! Erkekler için dul maaşı başvuru şartları neler?

KİME NE MAAŞ BAĞLANIR?

SSK ve Bağkurlu İçin:

- Erkek, SSK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alır.

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Çalışan da emekli de SGK'dan ikinci maaşı alabilir! Erkekler için dul maaşı başvuru şartları neler?

- Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alır.

- Erkek sigortalı çalışmıyorsa, emekli değilse ve eşinden aylık bağlanan çocuğu yoksa ölen eşinden yüde 75 dul aylığı bağlanır.