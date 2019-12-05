Çalışan da emekli de SGK'dan ikinci maaşı alabilir! Erkekler için dul maaşı başvuru şartları neler?
SGK sigortalı eşi vefat edenlere dul maaşı bağlıyor. Toplumda dul maaşının yalnızca kadınlara verildiği sanılıyor. Ancak dul maaşı erkeklere de verilebiliyor. Üstelik çalışması veya emekli olması maaşı almasına engel değil. Binlerce kişi prosedürleri bilmediği için dul maaşını alamıyor. Peki, erkekler için dul maaşı başvuru şartları neler? İşte dul maaşı ödemeleri ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.12.2019 14:54Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 16:05