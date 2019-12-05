Çalışan da emekli de SGK'dan ikinci maaşı alabilir! Erkekler için dul maaşı başvuru şartları neler?

Emekli erkek ölen eşinin maaşını alabilir mi? sorusu en merak edilen sorulardan bir tanesidir. Sigortalı eşi vefat eden erkek de resmi nikah yapmadığı sürece dul aylığı alabilir. Üstelik çalışıyor olması bu hakka engel olmaz. Yani erkekler eş üzerinden ikinci maaşa hak kazanır...Dul maaşının ya da ölen eşin maaşının sadece kadınlara ödendiğiyle ilgili genel bir kanı var. Oysa sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerde cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Dolayısıyla eşi ölen bir erkek de dul maaşı alabiliyor. Böylece kendi maaşıyla birlikte emekli aylığı gibi dul aylığı da bağlanabiliyor. Burada kişinin çalışıyor ya da emekli olmasına da bakılmıyor. Aynen kadınlara ödeneği gibi şartlar oluşmuşsa erkeklere de ölüm aylığı veriliyor.