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Haberler Galeri Çalışan anneye devlet desteği en düşük 70 bin TL’yi geçti! 2024 Yılında doğum, süt ve emzirme parası ne kadar oldu?

Çalışan anneye devlet desteği en düşük 70 bin TL’yi geçti! 2024 Yılında doğum, süt ve emzirme parası ne kadar oldu?

2024 yılında çalışan anneye devlet desteği en düşük 70 bin TL'nin üzerine çıktı. Yeni yılla birlikte asgari ücretle çalışan ve doğum yapan anneler için doğum izin ücreti en düşük 49.777 TL'ye yükseldi. Emzirme ücreti ile birlikte ödeme 70 bin TL'nin üzerine çıkıyor. Peki doğum rapor ücreti nasıl hesaplanır? 2024 Emzirme ücreti doğum parası ne kadar oldu? İşte kalem kalem annenin alabileceği destek ücreti…

Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:47
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Çalışan anneye devlet desteği en düşük 70 bin TL’yi geçti! 2024 Yılında doğum, süt ve emzirme parası ne kadar oldu?

Çalışan anneye devlet desteği devam ediyor. 2024 Yılı için asgari ücrete yüzde 49, memura ise yüzde 49,25 oranında zam geldi. Söz konusu zamla birlikte 86 kalem ödemeye de beraberinde zam uygulandı. Çalışan ve doğum yapan anneler için ise süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteğinde görülen zamla birlikte annelere yapılan destek 70 bin 345 bin TL'yi geçti.

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Çalışan anneye devlet desteği en düşük 70 bin TL’yi geçti! 2024 Yılında doğum, süt ve emzirme parası ne kadar oldu?

Bilindiği üzere ücretsiz izine ayrılan annelere 112 gün süre ile verilen işsizlik ödeneği 49 bin 777 TL'nin üzerine çıktı. Bu miktar emzirme parası ile birlikte 70 bin TL'nin üzerine yükseldi. İşte detaylar…

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Çalışan anneye devlet desteği en düşük 70 bin TL’yi geçti! 2024 Yılında doğum, süt ve emzirme parası ne kadar oldu?

2024 DOĞUM İZNİ ÜCRETİ EN DÜŞÜK 49.777 TL OLDU!

Yeni yılla birlikten düşük asgari ücret kazanan bir anne için günlük net doğum izni ücreti 444.44 liraya, aylık 13 bin 333 liraya denk geliyor. Söz konusu miktara göre toplamda anneye ödenecek doğum izni parası 49 bin 777 TL'ye yükseliyor.

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Çalışan anneye devlet desteği en düşük 70 bin TL’yi geçti! 2024 Yılında doğum, süt ve emzirme parası ne kadar oldu?

SÜT PARASI 857 LİRA'YA YÜKSELDİ

Bu yıl için emzirme ödeneği 857 liraya çıkarken iki yıl boyunca 20 bin 568 liraya ulaşacak. Devlet çalışan anneye kreş desteği de veriyor. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten yararlanıyor. Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı.

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Çalışan anneye devlet desteği en düşük 70 bin TL’yi geçti! 2024 Yılında doğum, süt ve emzirme parası ne kadar oldu?

ÇOCUK PARASI YARDIMI NE KADAR?

Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan bütün annelere çocuk parası veriliyor. Yeni doğan çocuk yardımı kapsamında ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için de 600 lira ödeme yapılıyor.