Çalışan anneye devlet desteği 70 bin TL’yi geçti! 2024 Yılında doğum, süt ve emzirme parası ne kadar oldu?

2024 yılında çalışan anneye devlet desteği en düşük 70 bin TL'nin üzerine çıktı. Yeni yılla birlikte asgari ücretle çalışan ve doğum yapan anneler için doğum izin ücreti en düşük 49.777 TL'ye yükseldi. Emzirme ücreti ile birlikte ödeme 70 bin TL'nin üzerine çıkıyor. Peki doğum rapor ücreti nasıl hesaplanır? 2024 Emzirme ücreti doğum parası ne kadar oldu? İşte kalem kalem annenin alabileceği destek ücreti…