Çalışan anneye büyük destek! Ücretli doğum izni ne kadar olacak? Kreş desteği detayı

KDK İZİN GASPINI ENGELLEDİĞİ KARARI NE?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre KDK geçtiğimiz hafta doğum sonrası yar zamanlı çalışan annelerin haklarının kısıtlanması ve izin haklarının gaspına ilişkin kritik bir karara imza attı. Üniversitede sosyal çalışmacı olarak görev yapan bir anne, doğum yaptıktan sonra yarı zamanlı olarak çalışmaya devam etmek istedi. Ancak üniversite idaresi 20 gün olan yıllık izninin 10 güne düşürüleceğini anneye bildirdi. Üniversite idaresinin kararında geri adım atmaması üzerine KDK'ya başvuran annenin talebi incelemeye alındı. Uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalar ekseninde konuyu mercek altına alan KDK, yeni doğum yapmış ve yarı zamanlı çalışmaya devam eden annenin bu hakkının gasp edilemeyeceği kararını verdi. KDK kararında üniversite idaresine ders niteliğinde hukuki değerlendirme yaparak, "Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır" dedi. KDK Kararında, yorum veya kıyas yoluyla yıllık iznin sınırlandırılamayacağına vurgu yaparak, "hem işte çalışıp hem de evde çocuğuyla ilgilenen aile bireylerinin dinlenmeye daha fazla ihtiyaç duyacağı dikkate alındığında doğum sonrası normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışan memur aile bireylerinin yıllık izinlerinde kesintiye gidilmesinin hakkaniyete de aykırı olacağı anlaşılmış olup, başvuranın yıllık izinlerinin yarıya indirilmesi işleminde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verdi.