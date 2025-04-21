21 Nisan 2025, Pazartesi
Çalışan anneye büyük destek! Ücretli doğum izni ne kadar olacak? Kreş desteği detayı
Doğurganlık hızının kritik seviyelere gerilemesinin ardından düğmeye basıldı. Özellikle çalışan anneleri desteklemek amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Buna göre ücretli doğum izni 1 yıla, ücretsiz izin ise 1,5 yıla çıkarılacak. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Memur ile işçi babalar arasındaki izin farklarının giderilmesi de gündemde olan bir diğer konu olarak öne çıkıyor...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 07:16