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%30 fazla maaş alma imkanı! Milyonları ilgilendiriyor: İşte o hesap...

Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre çalışırken ödenen SGK primleri oluyor. Uygulanan formülde büyüme ve enflasyon rakamları öne çıkıyor. Buna göre bu yıl emekli olacaklar yüzde 30 daha fazla maaş alma imkanına kavuşuyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı. İşte o hesap...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 04.08.2024 13:07 Güncelleme: 04.08.2024 13:30
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Bu yıl emekli olana yüksek maaş! İşte örnek maaş hesabı

Milyonlarca emekli için temmuz ayında yapılan yüzde 24.73 oranındaki enflasyon artışının ardından yeni taban maaş da belirlenmiş oldu. 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan taban maaş ile birlikte tüm aylıklar bu rakama seyyanen ödeme ile tamamlanacak.

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Bu yıl emekli olana yüksek maaş! İşte örnek maaş hesabı

Temmuz ayı itibariyle oluşan farklar da 7 Ağustos'ta emeklilerin hesabına yatırılacak.

Böylece 3.7 milyon emekliye seyyanen ödeme yapılmış olacak.

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Bu yıl emekli olana yüksek maaş! İşte örnek maaş hesabı

Emeklilerle ilgili hesaplar yeniden yapılırken emekli maaşı hesaplama yöntemleri de milyonların gündeminden düşmüyor. Özellikle güncelleme katsayılarının bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranıyla belirlenmesi emeklilik dilekçesinin verildiği tarihi de öne çıkartıyor.

2024 yılı ile 2025 yılında dilekçe vermek arasında yüzde 30'a yakın fark oluşuyor.

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Bu yıl emekli olana yüksek maaş! İşte örnek maaş hesabı

BRÜT MAAŞLAR ÇOK ÖNEMLİ

Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre çalışırken ödenen SGK primleri oluyor.

Yani SGK'ya bildirilen prime esas kazanç yani sizin brüt maaşınız ileride alınacak emekli maaşını da belirliyor. Bunun dışında çalışılan gün sayısı ve bu günlerin hangi dönemde olduğu da önemli.

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Bu yıl emekli olana yüksek maaş! İşte örnek maaş hesabı

Çünkü üç ayrı dönemde hesaplanan emekli maaşında aylık bağlama oranları da değişiyor. Bu durumda 2000 yılı öncesinde çalışması daha çok olan ve yüksek prim yatıranlar daha avantajlı oluyor.