%30 fazla maaş alma imkanı! Milyonları ilgilendiriyor: İşte o hesap...

BRÜT MAAŞLAR ÇOK ÖNEMLİ

Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre çalışırken ödenen SGK primleri oluyor.

Yani SGK'ya bildirilen prime esas kazanç yani sizin brüt maaşınız ileride alınacak emekli maaşını da belirliyor. Bunun dışında çalışılan gün sayısı ve bu günlerin hangi dönemde olduğu da önemli.