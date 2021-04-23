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BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...
BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı sonrasında alışveriş yapacakları çeşitli fırsatlar bekliyor. Kozmetikten iç giyime, bakımdan çocuk ürünlerine kadar onlarca indirim fırsatının bulunduğu katalogda, Polo Smart Akıllı Saat , Airmaster Drone, Rookle Işıklı Scooter, Hometech Alfa Tablet, Otomatik Çadır, Yeni Nesil Şişme Kamp Matı, Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi ürünleri dikkat çekmeyi başardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na özel indirim kampanyalarını sizler için haberimizde derledik. İşte, BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 01:38
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