BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...

BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Birçok üründe yaşanan indirim çılgınlığı alışveriş yapacakların yüzünü güldürecek. Elektronik ürünler, giyim ve kamp malzemeleri uygun fiyatlarıylda dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda, mutfak ürünlerini sevenlerin de elinden düşürmeyeceği BİM 23 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda ünlü marka Tefal'in ürünleri de yer alıyor. İşte, BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu...