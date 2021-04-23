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Haberler Galeri BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...

BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...

BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı sonrasında alışveriş yapacakları çeşitli fırsatlar bekliyor. Kozmetikten iç giyime, bakımdan çocuk ürünlerine kadar onlarca indirim fırsatının bulunduğu katalogda, Polo Smart Akıllı Saat , Airmaster Drone, Rookle Işıklı Scooter, Hometech Alfa Tablet, Otomatik Çadır, Yeni Nesil Şişme Kamp Matı, Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi ürünleri dikkat çekmeyi başardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na özel indirim kampanyalarını sizler için haberimizde derledik. İşte, BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 01:38
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BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...

BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Birçok üründe yaşanan indirim çılgınlığı alışveriş yapacakların yüzünü güldürecek. Elektronik ürünler, giyim ve kamp malzemeleri uygun fiyatlarıylda dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda, mutfak ürünlerini sevenlerin de elinden düşürmeyeceği BİM 23 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda ünlü marka Tefal'in ürünleri de yer alıyor. İşte, BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...

BİM 23 NİSAN 2021 AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 43 İnç Full HD Uydu alıcılı TV 1999.00 TL,

Polo Smart Akıllı Saat 50.90 TL,

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BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...

Airmaster Drone 299.00 TL,

Rookle Işıklı Scooter 129.00 TL,

Hometech Alfa Tablet 699.00 TL

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BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...

Otomatik Çadır, 199.00 TL,

Yeni Nesil Şişme Kamp Matı, 179.00 TL,

Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi, 79.90 TL

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BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...

500 ml Çelik Termos, 149.00 TL,

Kafa Lambası, 39.90 TL,

Aksiyon Kamerası (4K Wifi), 329.00 TL