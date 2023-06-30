Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti! Çalışmalar hız kazandı | Milyonlara sigorta desteği | Sosyal amaçlı banka kuruluyor

Yeni asgari ücretle beraber 4 bin 292 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 1430 lirasını devlet karşılayacak. Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 4 bin 292 lira yerine 2 bin 862 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 17 bin 160 lira olacak.