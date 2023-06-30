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Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti! Çalışmalar hız kazandı | Milyonlara sigorta desteği | Sosyal amaçlı banka kuruluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıracak yasal düzenleme Meclis'e geliyor. Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik ve sigorta sistemine yönelik tarihi adımlar da bir bir devreye alınıyor. İşte detaylar...