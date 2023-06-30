30 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti! Çalışmalar hız kazandı | Milyonlara sigorta desteği | Sosyal amaçlı banka kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti! Çalışmalar hız kazandı | Milyonlara sigorta desteği | Sosyal amaçlı banka kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıracak yasal düzenleme Meclis'e geliyor. Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik ve sigorta sistemine yönelik tarihi adımlar da bir bir devreye alınıyor. İşte detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 30.06.2023 06:57
  • 1
  • 23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti! Çalışmalar hız kazandı | Milyonlara sigorta desteği | Sosyal amaçlı banka kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıracak yasal düzenleme Meclis'e geliyor. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti! Çalışmalar hız kazandı | Milyonlara sigorta desteği | Sosyal amaçlı banka kuruluyor

Yeni asgari ücretle beraber 4 bin 292 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 1430 lirasını devlet karşılayacak. Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 4 bin 292 lira yerine 2 bin 862 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 17 bin 160 lira olacak.

  • 3
  • 23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti! Çalışmalar hız kazandı | Milyonlara sigorta desteği | Sosyal amaçlı banka kuruluyor

PRİMİN ÜÇTE BİRİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik ve sigorta sistemine yönelik tarihi adımlar bir bir devreye alınıyor. Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlar sosyal politikaları güçlendirecek ev kadınlarına prim desteği, her ailede bir sigortalı, vatandaşlık maaşına ilişkin çalışmaları hızlandırdı.

  • 4
  • 23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti! Çalışmalar hız kazandı | Milyonlara sigorta desteği | Sosyal amaçlı banka kuruluyor

Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. En az brüt asgari ücretin (13 bin 414 lira) yüzde 32'sini, en yüksek de bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyor.

  • 5
  • 23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti! Çalışmalar hız kazandı | Milyonlara sigorta desteği | Sosyal amaçlı banka kuruluyor

Aylık en düşük isteğe bağlı sigorta primi 1 Temmuz itibariyle 4 bin 292 lira, en yüksek de 32 bin 192 lira uygulanacak. En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının primlerinin 1430 lirasını devlet karşılayacak.