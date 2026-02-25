Bankacılıkta zirve yarışı: Kar, mevduat ve finansmanda lider 10 isim! Ziraat, Kuveyt…

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 14:49 Son Güncelleme: 25 Şubat 2026 14:51

Türkiye'nin aktif büyüklüğü en yüksek 10 bankası, 2025'te toplam 674,8 milyar lira net kar elde ederken aktiflerini 38 trilyon liraya taşıdı. Konsolide olmayan finansal verilere göre mevduat 24,8 trilyon, kredi hacmi ise 20,5 trilyon lirayı aştı. Peki zirvede hangi banka var, en hızlı büyüyen kim oldu?

Türkiye'de bankacılık sektörünün en yüksek aktif büyüklüğüne sahip 10 bankası, 2025 yılında toplam 674,8 milyar lira net dönem kârı elde etti. Konsolide olmayan finansal tablolar üzerinden derlenen verilere göre, söz konusu bankaların toplam kârı bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artış gösterdi. Aktif büyüklükten karlılığa, mevduattan kredi hacmine kadar birçok kalemde dikkat çeken artışlar yaşanırken, sektörün lideri yine değişmedi.

AKTİF BÜYÜKLÜKTE 38 TRİLYON LİRALIK EŞİK AŞILDI Türkiye'nin en büyük 10 bankasının toplam aktif büyüklüğü 2025 itibarıyla yüzde 41 artarak 38 trilyon liraya ulaştı. Bir önceki yıl bu rakam yaklaşık 27 trilyon lira seviyesindeydi. 📌Ziraat Bankası, 8,5 trilyon liralık aktif büyüklükle sektör liderliğini korudu. Onu 5,4 trilyon lirayla VakıfBank takip etti. 📌Üçüncü sırada 4,6 trilyon liralık aktif büyüklükle Türkiye İş Bankası yer alırken, banka özel sektör bankaları arasında liderliğini sürdürdü. Halkbank ise 4,3 trilyon liralık aktif büyüklükle dördüncü sırada konumlandı. Böylece dört banka, 4 trilyon lira barajını ayrı ayrı aşmış oldu. 📌Sıralama; 3,8 trilyon lirayla Garanti BBVA, 3,3 trilyon lirayla Akbank, 3,2 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1,8 trilyon lirayla QNB Bank, 1,7 trilyon lirayla DenizBank ve 1,4 trilyon lirayla Kuveyt Türk şeklinde devam etti. Kuveyt Türk, aktif büyüklük bakımından ilk 10'da yer alan tek katılım bankası oldu. 📌Aktif büyüklüğünü en fazla artıran banka yüzde 58,7 ile Kuveyt Türk olarak kaydedildi. Ziraat Bankası yüzde 57,4 ile ikinci sırada yer aldı.

2025 YILI AKTİF BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 10 BANKASI Ziraat Bankası – 8,5 trilyon TL VakıfBank – 5,4 trilyon TL Türkiye İş Bankası – 4,6 trilyon TL Halkbank – 4,3 trilyon TL Garanti BBVA – 3,8 trilyon TL Akbank – 3,3 trilyon TL Yapı Kredi – 3,2 trilyon TL QNB Bank – 1,8 trilyon TL DenizBank – 1,7 trilyon TL Kuveyt Türk – 1,4 trilyon TL Not: Aktif büyüklüğünü en fazla artıran banka yüzde 58,7 ile Kuveyt Türk olurken, Ziraat Bankası yüzde 57,4 ile ikinci sırada yer aldı.

EN YÜKSEK KAR ZİRAAT BANKASI'NDAN 📌2025 yılında en yüksek net karı 161,5 milyar lirayla Ziraat Bankası elde etti. 📌Karlılıkta ikinci sırada 110,6 milyar lirayla Garanti BBVA, üçüncü sırada 70,1 milyar lirayla VakıfBank yer aldı. Türkiye İş Bankası 67,4 milyar lira ile dördüncü, Akbank ise 57,2 milyar lira ile beşinci sırada konumlandı. 📌Diğer bankaların net karları ise sırasıyla DenizBank'ta 54,9 milyar lira, QNB Bank'ta 47,8 milyar lira, Kuveyt Türk'te 40,4 milyar lira, Yapı Kredi'de 37,8 milyar lira ve Halkbank'ta 27,1 milyar lira oldu. Net kar artışında zirve yüzde 73,5 ile VakıfBank'ın oldu. Onu yüzde 68,8 ile Yapı Kredi ve yüzde 60,4 ile Ziraat Bankası izledi.