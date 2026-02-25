Bankacılıkta zirve yarışı: Kar, mevduat ve finansmanda lider 10 isim! Ziraat, Kuveyt…

CANLI YAYIN
Türkiye'nin aktif büyüklüğü en yüksek 10 bankası, 2025'te toplam 674,8 milyar lira net kar elde ederken aktiflerini 38 trilyon liraya taşıdı. Konsolide olmayan finansal verilere göre mevduat 24,8 trilyon, kredi hacmi ise 20,5 trilyon lirayı aştı. Peki zirvede hangi banka var, en hızlı büyüyen kim oldu?

Türkiye'de bankacılık sektörünün en yüksek aktif büyüklüğüne sahip 10 bankası, 2025 yılında toplam 674,8 milyar lira net dönem kârı elde etti. Konsolide olmayan finansal tablolar üzerinden derlenen verilere göre, söz konusu bankaların toplam kârı bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artış gösterdi.

Aktif büyüklükten karlılığa, mevduattan kredi hacmine kadar birçok kalemde dikkat çeken artışlar yaşanırken, sektörün lideri yine değişmedi.

AKTİF BÜYÜKLÜKTE 38 TRİLYON LİRALIK EŞİK AŞILDI

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının toplam aktif büyüklüğü 2025 itibarıyla yüzde 41 artarak 38 trilyon liraya ulaştı. Bir önceki yıl bu rakam yaklaşık 27 trilyon lira seviyesindeydi.

📌Ziraat Bankası, 8,5 trilyon liralık aktif büyüklükle sektör liderliğini korudu. Onu 5,4 trilyon lirayla VakıfBank takip etti.

📌Üçüncü sırada 4,6 trilyon liralık aktif büyüklükle Türkiye İş Bankası yer alırken, banka özel sektör bankaları arasında liderliğini sürdürdü. Halkbank ise 4,3 trilyon liralık aktif büyüklükle dördüncü sırada konumlandı. Böylece dört banka, 4 trilyon lira barajını ayrı ayrı aşmış oldu.

📌Sıralama; 3,8 trilyon lirayla Garanti BBVA, 3,3 trilyon lirayla Akbank, 3,2 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1,8 trilyon lirayla QNB Bank, 1,7 trilyon lirayla DenizBank ve 1,4 trilyon lirayla Kuveyt Türk şeklinde devam etti. Kuveyt Türk, aktif büyüklük bakımından ilk 10'da yer alan tek katılım bankası oldu.

📌Aktif büyüklüğünü en fazla artıran banka yüzde 58,7 ile Kuveyt Türk olarak kaydedildi. Ziraat Bankası yüzde 57,4 ile ikinci sırada yer aldı.

2025 YILI AKTİF BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 10 BANKASI

  1. Ziraat Bankası – 8,5 trilyon TL
  2. VakıfBank – 5,4 trilyon TL
  3. Türkiye İş Bankası – 4,6 trilyon TL
  4. Halkbank – 4,3 trilyon TL
  5. Garanti BBVA – 3,8 trilyon TL
  6. Akbank – 3,3 trilyon TL
  7. Yapı Kredi – 3,2 trilyon TL
  8. QNB Bank – 1,8 trilyon TL
  9. DenizBank – 1,7 trilyon TL
  10. Kuveyt Türk – 1,4 trilyon TL

Not: Aktif büyüklüğünü en fazla artıran banka yüzde 58,7 ile Kuveyt Türk olurken, Ziraat Bankası yüzde 57,4 ile ikinci sırada yer aldı.

EN YÜKSEK KAR ZİRAAT BANKASI'NDAN

📌2025 yılında en yüksek net karı 161,5 milyar lirayla Ziraat Bankası elde etti.

📌Karlılıkta ikinci sırada 110,6 milyar lirayla Garanti BBVA, üçüncü sırada 70,1 milyar lirayla VakıfBank yer aldı. Türkiye İş Bankası 67,4 milyar lira ile dördüncü, Akbank ise 57,2 milyar lira ile beşinci sırada konumlandı.

📌Diğer bankaların net karları ise sırasıyla DenizBank'ta 54,9 milyar lira, QNB Bank'ta 47,8 milyar lira, Kuveyt Türk'te 40,4 milyar lira, Yapı Kredi'de 37,8 milyar lira ve Halkbank'ta 27,1 milyar lira oldu.

Net kar artışında zirve yüzde 73,5 ile VakıfBank'ın oldu. Onu yüzde 68,8 ile Yapı Kredi ve yüzde 60,4 ile Ziraat Bankası izledi.

2025 YILI NET KAR SIRALAMASI (EN BÜYÜK 10 BANKA)

Sıra Banka Net Kar (TL)
1 Ziraat Bankası 161,5 milyar
2 Garanti BBVA 110,6 milyar
3 VakıfBank 70,1 milyar
4 Türkiye İş Bankası 67,4 milyar
5 Akbank 57,2 milyar
6 DenizBank 54,9 milyar
7 QNB Bank 47,8 milyar
8 Kuveyt Türk 40,4 milyar
9 Yapı Kredi 37,8 milyar
10 Halkbank 27,1 milyar

Not: Kredi hacmi artışında yüzde 59,4 ile Ziraat Bankası ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 51,9 ile Kuveyt Türk ve yüzde 47,2 ile VakıfBank izledi.

MEVDUAT VE KATILIM FONLARI 24,8 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Bankaların en büyük fon kaynağı olan mevduat ve katılım fonları 2025'te 24,8 trilyon liraya çıktı. İlk 10 bankanın toplam mevduat/katılım fonu hacmi bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı.

Ziraat Bankası 5,4 trilyon liralık mevduatla ilk sıradaki yerini korudu. Halkbank 3,49 trilyon lira, VakıfBank 3,45 trilyon lira ve Türkiye İş Bankası 3,1 trilyon lira seviyesinde fon topladı.

Garanti BBVA 2,6 trilyon lira, Akbank 2,1 trilyon lira, Yapı Kredi 1,8 trilyon lira, QNB Bank 1 trilyon lira ve DenizBank 993 milyar lira mevduat hacmine ulaştı. Kuveyt Türk ise 900 milyar liralık katılım fonu topladı.

Mevduat artışında en yüksek oran yüzde 53,7 ile Kuveyt Türk'te görüldü.

2025 YILI MEVDUAT / KATILIM FONU BÜYÜKLÜKLERİ

Sıra Banka Mevduat / Katılım Fonu (TL)
1 Ziraat Bankası 5,4 trilyon
2 Halkbank 3,49 trilyon
3 VakıfBank 3,45 trilyon
4 Türkiye İş Bankası 3,1 trilyon
5 Garanti BBVA 2,6 trilyon
6 Akbank 2,1 trilyon
7 Yapı Kredi 1,8 trilyon
8 QNB Bank 1 trilyon
9 DenizBank 993 milyar
10 Kuveyt Türk 900 milyar

Bu tablo, 2025 itibarıyla Türkiye'nin en büyük 10 bankasının fon toplama gücünü net biçimde ortaya koyuyor. Liderlik 5,4 trilyon lira ile Ziraat Bankası'nda kalırken, kamu bankalarının ilk dörtteki ağırlığı dikkat çekiyor. Katılım bankaları tarafında ise Kuveyt Türk, 900 milyar liralık hacimle ilk 10'daki tek temsilci konumunda.

KREDİ DESTEĞİNDE 20,5 TRİLYON LİRA

Söz konusu 10 bankanın toplam nakdi kredi hacmi 20 trilyon 537,3 milyar liraya çıktı.

📌En yüksek kredi desteği 4,6 trilyon lira ile Ziraat Bankası tarafından sağlandı. VakıfBank 3 trilyon lira, Türkiye İş Bankası 2,4 trilyon lira ve Garanti BBVA 2,3 trilyon lira kredi stoku ile öne çıktı.

📌Yapı Kredi 1,78 trilyon lira, Akbank 1,78 trilyon lira, QNB Bank 1,13 trilyon lira, DenizBank 1 trilyon lira kredi hacmine ulaştı. Kuveyt Türk ise 583,7 milyar liralık finansman desteği sağladı.

Kredi hacmindeki artışta yüzde 59,4 ile Ziraat Bankası ilk sırada yer aldı.

2025 YILI NAKDİ KREDİ / FİNANSMAN DESTEĞİ (EN BÜYÜK 10 BANKA)

Sıra Banka Kredi / Finansman Tutarı (TL)
1 Ziraat Bankası 4,6 trilyon
2 VakıfBank 3 trilyon
3 Türkiye İş Bankası 2,4 trilyon
4 Garanti BBVA 2,3 trilyon
5 Halkbank 1,994 trilyon
6 Yapı Kredi 1,784 trilyon
7 Akbank 1,782 trilyon
8 QNB Bank 1,138 trilyon
9 DenizBank 1 trilyon
10 Kuveyt Türk 583,7 milyar

Not: Kredi hacmi artışında yüzde 59,4 ile Ziraat Bankası ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 51,9 ile Kuveyt Türk ve yüzde 47,2 ile VakıfBank izledi.

ÖZ KAYNAKLARDA 3,2 TRİLYON LİRA SEVİYESİ

En büyük 10 bankanın toplam öz kaynakları bir önceki yıla göre yüzde 57 artarak 3 trilyon 219,6 milyar liraya yükseldi.

Öz kaynak büyüklüğünde 731,1 milyar lira ile Ziraat Bankası ilk sırada yer aldı. Garanti BBVA 444,4 milyar lira, Türkiye İş Bankası 427,6 milyar lira, VakıfBank 322,4 milyar lira ve Akbank 310,2 milyar lira öz kaynak büyüklüğüne ulaştı.

Öz kaynak artışında en yüksek oran yüzde 55 ile Ziraat Bankası'nda gerçekleşti.

2025 YILI ÖZ KAYNAK BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE EN BÜYÜK 10 BANKA

  1. Ziraat Bankası – 731,1 milyar TL
  2. Garanti BBVA – 444,4 milyar TL
  3. Türkiye İş Bankası – 427,6 milyar TL
  4. VakıfBank – 322,4 milyar TL
  5. Akbank – 310,2 milyar TL
  6. Yapı Kredi – 255,6 milyar TL
  7. Halkbank – 218,3 milyar TL
  8. DenizBank – 215,8 milyar TL
  9. QNB Bank – 172,9 milyar TL
  10. Kuveyt Türk – 121,3 milyar TL

Not: Öz kaynak artışında yüzde 55 ile Ziraat Bankası ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 47,6 ile Kuveyt Türk ve yüzde 47,1 ile VakıfBank takip etti.

SEKTÖRDE BÜYÜME HIZI YÜKSEK SEYREDİYOR

Veriler, Türkiye'nin en büyük bankalarının 2025 yılında hem aktif büyüklük hem kârlılık hem de kredi hacmi açısından güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ortaya koydu. Özellikle kamu bankalarının aktif ve kredi tarafında liderliğini koruduğu, özel bankaların ise kârlılıkta güçlü bir tablo çizdiği görüldü.

Toplam 674,8 milyar liralık net kâr ve 38 trilyon liralık aktif büyüklük, bankacılık sektöründe ölçeğin ve bilanço büyüklüğünün tarihi seviyelere ulaştığını gösterdi.

EN ÇOK MERAK EDİLEN 10 SORU

1) Net dönem karı nedir?
Net dönem kârı, bir bankanın yıl boyunca elde ettiği gelirlerden tüm giderler ve vergiler düşüldükten sonra kalan tutarı ifade eder.

2) Aktif büyüklük nedir?
Aktif büyüklük, bankanın sahip olduğu nakit, kredi alacakları, menkul kıymetler ve diğer varlıkların toplam değeridir. Bankanın bilanço büyüklüğünü gösterir.

3) Konsolide olmayan finansal tablo ne anlama gelir?
Konsolide olmayan tablolar, bankanın yalnızca kendi bilançosunu kapsar; bağlı ortaklık ve iştiraklerin sonuçları bu tablolara dahil edilmez.

4) Mevduat nedir?
Mevduat, gerçek ve tüzel kişilerin bankalara yatırdığı ve bankanın fon kaynağı olarak kullandığı tasarruf tutarlarını ifade eder.

5) Katılım fonu nedir?
Katılım fonu, faizsiz bankacılık esaslarına göre toplanan ve kar-zarar ortaklığı prensibiyle değerlendirilen tasarruflardır.

6) Nakdi kredi nedir?
Nakdi kredi, bankanın müşterisine doğrudan para kullandırmasıdır. İhtiyaç, ticari ve konut kredileri bu kapsamdadır.

7) Kredi stoku neyi ifade eder?
Kredi stoku, belirli bir tarihte bankanın kullandırmış olduğu ve geri ödemesi devam eden toplam kredi tutarını gösterir.

8) Öz kaynak nedir?
Öz kaynak, bankanın sermayesi ile geçmiş yıllar karlarının toplamından oluşur. Bankanın mali dayanıklılığını gösteren temel kalemlerden biridir.

9) Aktif büyüklüğün artması ne anlama gelir?
Aktif büyüklüğün artması, bankanın varlıklarının ve faaliyet hacminin genişlediğine işaret eder.

10) Kar artış oranı nedir?
Kar artış oranı, bir bankanın net karının önceki yıla kıyasla yüzde kaç arttığını gösteren performans göstergesidir.

