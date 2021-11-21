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Asgari ücrette 3 formül masada! Yüzde 25-35 arası bekleniyor! 2022’de asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca maaşlı çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Her yıl zamlanan asgari ücret için bu yıl enflasyonun üzerinde büyük bir zam geleceği düşünülüyor. Uzmanların tahminlerine göre yüzde 35-35 arası zam bekleniyor. Asgari ücrete zam için 3 formül masada. Kritik karar için gözler kabine toplantısına çevrildi. 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi konuyu son kez değerlendirecek. İşte; 2022 asgari ücret için son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 11:57
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Asgari ücrette 3 formül masada! Yüzde 25-35 arası bekleniyor! 2022’de asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette 3 formül masada! Yüzde 25-35 arası zam bekleniyor. 2022'de asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilen konuların başında geliyor. Çalışanların taban ücreti olarak kabul edilen asgari ücret her yıl milyonlarca kişinin kazancını net olarak belirliyor. Asgari ücret için 3 formül masaya yatırılmış durumda. Kritik kabine toplantısında, zam pazarlığı öncesi konu son kez değerlendirilecek. Peki; 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette 3 formül masada! Yüzde 25-35 arası bekleniyor! 2022’de asgari ücret ne kadar olacak?

2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün olacağı da aktarıldı.

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Asgari ücrette 3 formül masada! Yüzde 25-35 arası bekleniyor! 2022’de asgari ücret ne kadar olacak?

YÜZDE 25-35 ARASINDA ZAM

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 19.31 olarak açıkladı. Bu rakamın üstüne 6-7 baz puanlık refah payının da eklenmesi bekleniyor. Böylece zammın en az yüzde 25 olması bekleniyor. Ancak beklenti yüzde 30-35'e kadar yükseliyor.

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Asgari ücrette 3 formül masada! Yüzde 25-35 arası bekleniyor! 2022’de asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre, 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye net asgari ücret ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor.

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Asgari ücrette 3 formül masada! Yüzde 25-35 arası bekleniyor! 2022’de asgari ücret ne kadar olacak?

Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor.