Asgari ücrette 3 formül masada! Yüzde 25-35 arası bekleniyor! 2022’de asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca maaşlı çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Her yıl zamlanan asgari ücret için bu yıl enflasyonun üzerinde büyük bir zam geleceği düşünülüyor. Uzmanların tahminlerine göre yüzde 35-35 arası zam bekleniyor. Asgari ücrete zam için 3 formül masada. Kritik karar için gözler kabine toplantısına çevrildi. 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi konuyu son kez değerlendirecek. İşte; 2022 asgari ücret için son gelişmeler!