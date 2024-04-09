Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı? Merkez Bankası mektubu sonrası...

Geçtiğimiz aralık ayında asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. (Bu da önceki döneme göre yüzde 49 artış demek…) Merkez'in metninde "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" deniliyor.