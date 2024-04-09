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Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı? Merkez Bankası mektubu sonrası...

Asgari ücret ocak ayında gelen zamla birlikte net 17 bin 2 liraya yükselmişti. Milyonlarca çalışanın maaşı bu zam oranıyla birlikte artarken, şimdi de temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler gelebilecek yeni zamma çevrildi. Merkez Bankası, enflasyon hedefindeki sapma nedeniyle asgari ücrete ara zam yapılmamasına vurgu yaparken; iş dünyasının ise bilançolarda ara zam hesaplaması yaptığı öğrenildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör de köşesinde kaleme aldığı yazıda asgari ücrete gelebilecek olası ara zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 09.04.2024 08:43
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Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı? Merkez Bankası mektubu sonrası...

İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör'ün "Asgari ücret temmuzda artar mı?" başlıklı o yazısı

Yasa gereği Merkez Bankası enflasyon hedefi tutmadığında hükümete mektup gönderir.

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Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı? Merkez Bankası mektubu sonrası...

Bu yıl da öyle oldu. Geçtiğimiz gün TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın imzasıyla gönderilen mektup yayımlandı. Mektupta, enflasyondaki sapmanın nedenleri ve hedefe ulaşabilmek için yapılması gerekenler anlatılıyor. Benim dikkatimi, asgari ücrete ilişkin vurgu çekti.

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Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı? Merkez Bankası mektubu sonrası...

Malumunuz, hükümet son 2 senedir temmuzda yaptığı ara zammın bu sene yapılmayacağını açıklamıştı. 2024 yılı için tek ücret belirlemişti.

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Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı? Merkez Bankası mektubu sonrası...

Geçtiğimiz aralık ayında asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. (Bu da önceki döneme göre yüzde 49 artış demek…) Merkez'in metninde "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" deniliyor.

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Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı? Merkez Bankası mektubu sonrası...

Peki bu asgari ücretin artmayacağı anlamına gelir mi?
Son günlerin en çok tartışılan konusu bu...
Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var.
Neden mi?