09 Nisan 2024, Salı
Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı? Merkez Bankası mektubu sonrası...
Asgari ücret ocak ayında gelen zamla birlikte net 17 bin 2 liraya yükselmişti. Milyonlarca çalışanın maaşı bu zam oranıyla birlikte artarken, şimdi de temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler gelebilecek yeni zamma çevrildi. Merkez Bankası, enflasyon hedefindeki sapma nedeniyle asgari ücrete ara zam yapılmamasına vurgu yaparken; iş dünyasının ise bilançolarda ara zam hesaplaması yaptığı öğrenildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör de köşesinde kaleme aldığı yazıda asgari ücrete gelebilecek olası ara zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 09.04.2024 08:43
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