"Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ilk kez ara zam alan asgari ücretli çalışanlar artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle bu yıl içerisinde de ara zam için beklenti içerisine girdi. Başkan Erdoğan konu hakkında müjdeyi verdi. Peki, Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?