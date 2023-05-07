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Haberler Galeri Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?

Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?

"Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında asgari ücretin yeniden değerlendirileceği ve enflasyona ek olarak refah payı detayının değerlendirileceğinin müjdesini verdi. Peki, Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 19:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 19:54
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Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?

"Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ilk kez ara zam alan asgari ücretli çalışanlar artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle bu yıl içerisinde de ara zam için beklenti içerisine girdi. Başkan Erdoğan konu hakkında müjdeyi verdi. Peki, Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?

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Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari Ücrete Temmuz ayı içerisinde ara zam konusunda Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız.

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Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Giresun mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammında yüzde 20, 25, 30 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Asgari ücrette yüzde 20'lik bir artış durumunda net 10 bin 207 lira, yüzde 25'lik artışta net 10 bin 632 lira, yüzde 30'luk artışta net 11 bin 57 lira olacak.

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Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ İSTANBUL MİTİNGİNDE ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi İstanbul Mitinginde 1,7 milyon vatandaşa seslendi. Dünyanın en büyük mitingleri arasında gösterilen meydanda