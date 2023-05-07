07 Mayıs 2023, Pazar
Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?
"Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında asgari ücretin yeniden değerlendirileceği ve enflasyona ek olarak refah payı detayının değerlendirileceğinin müjdesini verdi. Peki, Asgari ücrete ara zam oranı netleşti mi? Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar, kaç TL zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 19:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 19:54
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